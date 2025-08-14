Экс-тренер «Спартака» не верит в высокие результаты «Динамо» в этом сезоне

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что в нынешнем сезоне не ожидает от московского «Динамо» серьезных результатов. По его словам, у команды под руководством Валерия Карпина пока нет стабильной игры, а интеграция новичков в основной состав идет непросто.

Гладилин отметил, что процесс становления требует времени, и связывать успехи или неудачи первых туров с долговременными перспективами нельзя. Он подчеркнул, что Карпин — профессионал, однако пока в команде не найдено оптимальное сочетание между новыми игроками и старожилами.