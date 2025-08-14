Экс-тренер «Спартака» не верит в высокие результаты «Динамо» в этом сезоне

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что в нынешнем сезоне не ожидает от московского «Динамо» серьезных результатов. По его словам, у команды под руководством Валерия Карпина пока нет стабильной игры, а интеграция новичков в основной состав идет непросто.

Гладилин отметил, что процесс становления требует времени, и связывать успехи или неудачи первых туров с долговременными перспективами нельзя. Он подчеркнул, что Карпин — профессионал, однако пока в команде не найдено оптимальное сочетание между новыми игроками и старожилами.

13 августа «Динамо» крупно проиграло «Краснодару» в матче группового этапа Кубка России, уступив на домашней арене со счётом 0:4. На 19-й минуте счет открыл 18-летний Казбек Мукаилов, затем на 34-й отличился Густаво Фуртадо. Перед перерывом Мукаилов оформил дубль, а на 87-й минуте итог закрепил Эдуард Сперцян.

После нескольких туров сезона лидируют «Балтика» и «Акрон», но, как считает Гладилин, это временное явление, а «Динамо» пока находится в процессе формирования боеспособного состава, передает «Радиоточка НСН».

