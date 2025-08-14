Россиянам объяснили, чем микросериалы длиной в 5-10 минут лучше кино
Создателям микродрам необходимо увлечь зрителя за 6 секунд, а потом они привязывают его ежедневными новинками, заявил НСН Жан Просянов.
Микродрамы должны войти в привычку, чтобы стать популярными, но они способны удержать зрителя сильнее, чем обычные платформы, рассказал продюсер, сооснователь Scroll Studios, главный редактор «Кино-Театр.ру», директор по развитию веб-кинотеатра CHILL Жан Просянов в разговоре с НСН.
В Китае объем рынка микродрам вырос до 6,9 миллиарда в 2024 году и таким образом обошел объемы традиционного кинопроката (5,8 млрд долларов в 2024 году). Свыше 400 миллионов человек в стране потребляют более 30 минут подобного контента ежедневно. По данным аналитической компании Omdia, прибыль приложения Dramabox год к году выросла на 2550%, а Shortmax — и вовсе на 3888%. Просянов объяснил феномен коротких роликов.
«Это должно входить в привычку в любой ситуации, где ты отдыхаешь 5-10 минут, едешь в транспорте, ешь на работе, на перемене, где угодно, проводишь время за просмотром таких сериалов, а дальше уже работает логика производства, когда человек не может отказаться от просмотра следующей серии. Компании должны выходить и говорить, что у меня для зрителя есть премьера каждый день, что-нибудь новенькое. Это то, что сейчас. стандартный стриминг, обычная платформа обеспечить не может. Формат продвигается в разнообразных соцсетях, где есть ленты. Если мы с вами в кинотеатре,заплатили деньги за билет, взяли попкорн и сели в удобное кресло, то нам уже как-то неловко вставать и уходить, а здесь задача — захватить внимание потенциального зрителя за первые 3-6 секунд. Если ты этого не сделаешь, то твой контент полетит дальше и никто его не увидит», — отметил он.
Собеседник НСН добавил, когда россиянам ожидать отечественный продукт в своих телефонах.
«Я хочу сказать, что в нашей стране процесс съемок микро-кинодрам только начинается, и на данный момент есть только эксперименты с зарубежным закупным контентом. К счастью или к сожалению, лучше всего на рынке работает оригинальный контент, то есть собственное производство, снятое на своем языке с пониманием культурного кода, Микродрама — это некая инструкция, гайд, как нужно снимать сериал, как должна быть выстроена драматургия, какие актеры и планы. Это, прежде всего, формат для вертикального смотрения, что предполагает наличие крупных планов и очень утрированной игры, которая нас местами даже отсылает к немому кино. Говорить о том, как это будет работать у нас, можно будет сказать только тогда, когда выйдет достаточный объем отечественного производства, то есть порядка 200-300 тайтлов. Мне кажется, что разговор об этом начнется только к 2026-му году, когда основные рынки и платформы займутся этим вопросом», — заключил он.
Ранее режиссер Валерия Гай Германика рассказала НСН, почему она сняла микро-сериал на шесть минут.
