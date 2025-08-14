Микродрамы должны войти в привычку, чтобы стать популярными, но они способны удержать зрителя сильнее, чем обычные платформы, рассказал продюсер, сооснователь Scroll Studios, главный редактор «Кино-Театр.ру», директор по развитию веб-кинотеатра CHILL Жан Просянов в разговоре с НСН.

В Китае объем рынка микродрам вырос до 6,9 миллиарда в 2024 году и таким образом обошел объемы традиционного кинопроката (5,8 млрд долларов в 2024 году). Свыше 400 миллионов человек в стране потребляют более 30 минут подобного контента ежедневно. По данным аналитической компании Omdia, прибыль приложения Dramabox год к году выросла на 2550%, а Shortmax — и вовсе на 3888%. Просянов объяснил феномен коротких роликов.