В Подмосковье прибыл самолет с 84 освобожденными из плена российскими военными
Самолет с 84 военнослужащими Вооруженных сил России, освобожденными из украинского плена, приземлился в аэропорту Московской области после вылета из Белоруссии. Кадры с места показала газета «Известия».
Сразу после прибытия военные связались с родными, чтобы сообщить о возвращении и скорой встрече. Минобороны РФ ранее в тот же день подтвердило освобождение и прибытие военнослужащих.
В ведомстве отметили, что все вернувшиеся пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны. Посредником при обмене выступили Объединенные Арабские Эмираты.
Военные поблагодарили президента Владимира Путина и всех, кто участвовал в организации их возвращения. Один из бойцов назвал день обмена «великим» и подчеркнул, что испытывает только положительные эмоции, передает «Радиоточка НСН».
