В Подмосковье прибыл самолет с 84 освобожденными из плена российскими военными

Самолет с 84 военнослужащими Вооруженных сил России, освобожденными из украинского плена, приземлился в аэропорту Московской области после вылета из Белоруссии. Кадры с места показала газета «Известия».

Сразу после прибытия военные связались с родными, чтобы сообщить о возвращении и скорой встрече. Минобороны РФ ранее в тот же день подтвердило освобождение и прибытие военнослужащих.