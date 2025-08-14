В Подмосковье прибыл самолет с 84 освобожденными из плена российскими военными

Самолет с 84 военнослужащими Вооруженных сил России, освобожденными из украинского плена, приземлился в аэропорту Московской области после вылета из Белоруссии. Кадры с места показала газета «Известия».

Сразу после прибытия военные связались с родными, чтобы сообщить о возвращении и скорой встрече. Минобороны РФ ранее в тот же день подтвердило освобождение и прибытие военнослужащих.

МО РФ: Россия и Украина провели новый обмен пленными

В ведомстве отметили, что все вернувшиеся пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны. Посредником при обмене выступили Объединенные Арабские Эмираты.

Военные поблагодарили президента Владимира Путина и всех, кто участвовал в организации их возвращения. Один из бойцов назвал день обмена «великим» и подчеркнул, что испытывает только положительные эмоции, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: скриншот с видео Минобороны России
ТЕГИ:ПленныеУкраинаРоссия

Горячие новости

Все новости

партнеры