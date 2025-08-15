Мошенники использовали мессенджер Max для обмана курянки на 444 тысяч рублей

Женщина отдала мошенникам 444 тыс. руб. Через мессенджер ей позвонил неизвестный, сообщил о доставке на ее имя посылки и попросил продиктовать код из SMS. Она назвала его, после чего посыпались звонки из якобы госучреждений. Лжесотрудник Роскомнадзора убедил курянку, что злоумышленники пытаются похитить её сбережения. Женщина установила неизвестное приложение, пошла к банкомату и перевела деньги.

Пострадавшая считала, что средства зачисляются на «безопасную» банковскую ячейку. Но очередной звонок заставил женщину усомниться и обратиться за помощью в полицию.

Как заявили эксперты сервиса «Защитник МТС», в мессенджер Max появились мошенники. Они действуют выборочно и тестируют схемы, которые в будущем могут использоваться массово, указал директор продукта «Защитник» Андрей Бийчук.

В июле 2025 года в мессенджере Max было заблокировано 10 тысяч номеров мошенников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

