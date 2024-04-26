Подполье сообщило об ударе по скоплению ВСУ в Черниговской области
Удар по скоплению ВСУ зафиксирован в Черниговской области близ границы с Россией. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«Прилеты фиксировались возле границы с Брянской областью», — указал подпольщик в беседе с РИА Новости, сославшись на данные коллег.
По словам Лебедева, на этом участке украинские военные, «имея особую наглость», накапливали силы и средства, чтобы попытаться «вторгнуться со стороны Чернигова».
Кроме того, координатор подполья сообщил о взрывах в населенных пунктах Заречье и Гремяч, а также в Семеновском районе Черниговской области.
Ранее Сергей Лебедев подтвердил удары российских военных по железнодорожной станции в городе Балаклея под Харьковом и в поселке Удачное.
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