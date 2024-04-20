Подполье заявило об ударе ВС России по авиабазе в Конотопе

По данным коллег подпольщика, накануне около 22:00 Конотоп подвергся как минимум двум атакам. Так, удар пришелся по местной авиабазе, на которой, по данным подполья, были замечены вертолеты. Также на объекте находятся ангары, казарменные помещения, столовая, рядом расположен авиаремонтный завод.

«Второй прилет в Конотоп местные жители связывают с расположением 58-й отдельной мотопехотной бригады по улице Тургенева, 30. Это тоже в стороне авиабазы... Подробностей нет, но есть "скорые", и несколько кварталов оцеплено», — рассказал Лебедев.

Кроме того, подпольщики зафиксировали два «прилета» в городе Сумы. Один из них пришелся по расположению остатков 15-го батальона украинской территориальной обороны.

«Второй удар был в Курский микрорайон, точнее пока сказать сложно, возможно, через проспект Победы, которым оканчивается... микрорайон, там много предприятий и складских помещений», — указал координатор николаевского подполья.

