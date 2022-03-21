В Крыму рекомендовали Украине «не мешкать» с признанием российского статуса полуострова

Украине не стоит «мешкать» с признанием российского статуса Крыма, будущее государственности страны зависит от этого решения, считает глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. Об этом политик заявил в беседе с РИА Новости.

Дегтярев обнародовал «пророчество» Жириновского о желании НАТО завладеть Крымом

«Признание Крыма со стороны Украины сегодня нужно не столько крымчанам, сколько самой Украине, чтобы сохраниться как государство», — подчеркнул Гемпель.

Депутат посоветовал Киеву «не мешкать с этим решением», отмечает Газета.ру.

Парламентарий подчеркнул, что для самих крымчан важно, что в 2014 году Россия и граждане страны признали их выбор, пишут Известия.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:УкраинаКрым
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры