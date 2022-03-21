В Крыму рекомендовали Украине «не мешкать» с признанием российского статуса полуострова

«Признание Крыма со стороны Украины сегодня нужно не столько крымчанам, сколько самой Украине, чтобы сохраниться как государство», — подчеркнул Гемпель.

Депутат посоветовал Киеву «не мешкать с этим решением», отмечает Газета.ру.

Парламентарий подчеркнул, что для самих крымчан важно, что в 2014 году Россия и граждане страны признали их выбор, пишут Известия.



