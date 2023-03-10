Подоляк рассказал о контрнаступлении Украины через два месяца

Бои за Бахмут, находящийся на подконтрольной Украине части Донецкой области, продолжаются с лета прошлого года. В понедельник, 6 марта, президент Украины Владимир Зеленский провел заседание ставки верховного главнокомандующего, на котором командование ВСУ выступило за удержание города.

Накануне Financial Times сообщило, что Украина, предположительно, уже получила один из двух комплексов ПВО Patriot, которые обещали ей США и Германия. Экс-заместитель Главнокомандующего ВВС России по вопросам Объединенной системы ПВО государств-участников СНГ, генерал-лейтенант Айтеч Бижев в разговоре с НСН исключил, что Россия быстро «пощелкает» Patriot. По его словам, ЗРК сможет прикрыть как группировку ВСУ, так и такой город, как Запорожье.



