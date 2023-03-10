СМИ: Украина получила первую систему Patriot

По данным издания, система ПРО пока не введена в строй. Кроме того, Киев ожидает поставки нескольких Patriot из Нидерландов, пишет «Свободная пресса».

Система Patriot — самое современное из западных средств ПРО средней дальности. При этом систему еще не испытывали против российских гиперзвуковых ракет «Кинжал».

Ранее помощник министра армии США по вопросам закупок и оснащения Дуглас Буш заявил, что в ближайшее время системы Patriot начнут работу на Украине, однако не уточнял сроков, напоминает Ura.ru.

