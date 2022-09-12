Кадыров пообещал украинским военным «интересный сюрприз»
Бойцы специальных подразделений из Чечни успешно решают поставленные руководством России задачи на территории Донбасса и Украины. Об этом глава республики Рамзан Кадыров сообщил в своём Telegram-канале.
По его словам, отряд специального назначения «Ахмат» «в круглосуточном режиме проводит денацификацию Украины». Кадыров отметил, что бойцы «подготовили украинским бандформированиям интересный сюрприз», однако раскрывать подробности не стал.
«Благодаря мужеству, отваге и героизму чеченских силовых отрядов, а также чётко налаженному взаимодействию с союзными войсками специальная военная операция в зоне ответственности подразделений из Чеченской Республики благополучно продвигается», - написал глава Чечни.
Ранее Кадыров заявил о возвращении в зону спецоперации на Украине элитных подразделений республики, которыми командует Герой России депутат Госдумы Адам Делимханов, пишут «Известия».
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