Кадыров пообещал украинским военным «интересный сюрприз»

По его словам, отряд специального назначения «Ахмат» «в круглосуточном режиме проводит денацификацию Украины». Кадыров отметил, что бойцы «подготовили украинским бандформированиям интересный сюрприз», однако раскрывать подробности не стал.

«Благодаря мужеству, отваге и героизму чеченских силовых отрядов, а также чётко налаженному взаимодействию с союзными войсками специальная военная операция в зоне ответственности подразделений из Чеченской Республики благополучно продвигается», - написал глава Чечни.

Ранее Кадыров заявил о возвращении в зону спецоперации на Украине элитных подразделений республики, которыми командует Герой России депутат Госдумы Адам Делимханов, пишут «Известия».