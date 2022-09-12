Кадыров пообещал украинским военным «интересный сюрприз»

Бойцы специальных подразделений из Чечни успешно решают поставленные руководством России задачи на территории Донбасса и Украины. Об этом глава республики Рамзан Кадыров сообщил в своём Telegram-канале.

Кадыров официально пообещал вернуть под влияние РФ Изюм, Купянск, Балаклею и дойти до Одессы

По его словам, отряд специального назначения «Ахмат» «в круглосуточном режиме проводит денацификацию Украины». Кадыров отметил, что бойцы «подготовили украинским бандформированиям интересный сюрприз», однако раскрывать подробности не стал.

«Благодаря мужеству, отваге и героизму чеченских силовых отрядов, а также чётко налаженному взаимодействию с союзными войсками специальная военная операция в зоне ответственности подразделений из Чеченской Республики благополучно продвигается», - написал глава Чечни.

Ранее Кадыров заявил о возвращении в зону спецоперации на Украине элитных подразделений республики, которыми командует Герой России депутат Госдумы Адам Делимханов, пишут «Известия».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Саид Царнаев
ТЕГИ:ЧечняУкраинаСпецоперацияРамзан Кадыров
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры