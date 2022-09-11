Минобороны отдало приказ о перегруппировке войск у Балаклеи и Изюма

«С этой целью в течение трех суток проведена операция по свертыванию и организованной переброске изюмско-балаклейской группировки войск на территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). В ходе этой операции проведен ряд отвлекающих и демонстрационных мероприятий с обозначением реальных действий войск», — отметил он.

Переброска войск осуществлялась в течение трех суток. При этом были проведены отвлекающие и демонстрационные «мероприятия с обозначением реальных действий войск», пишет Газета.ru.

По данным Минобороны, за трое суток ВС РФ уничтожили более 2 тыс. украинских боевиков, а также иностранных наемников, более 100 единиц бронетехники и артиллерии.

Высокоточным оружием в районе Балаклеи и Чугуева российские военные нанесли удар по штабу национальной гвардии Украины и пунктам дислокации батальона «Кракен». В районе населенного пункта Рай-Александровка (ДНР) был разгромлен пункт управления 54-й механизированной бригады. Об этом рассказал на брифинге Конашенков.

Ранее первый заместитель министра информации Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов в своем Telegram-канале рассказал, что российские войска оставили Изюм и еще ряд населенных пунктов Харьковского направления, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

