Дегенеративная модель? Почему нейросети начали материться
Обучение искусственного интеллекта идет только от разговоров с пользователями, заявил НСН Владимир Белый.
Нейросети и модели искусственного интеллекта (ИИ) копируют стиль и эмоции человека, поэтому, если они начинают использовать нецензурную лексику —это отзеркаливание, рассказал НСН робототехник и бизнесмен Владимир Белый.
ИИ-модели начали использовать ненормативную лексику в процессе рассуждений при решении задач, выяснили исследователи аналитической компании Vals AI. Специалисты проанализировали свыше 200 тыс. попыток решения задач 102 нейросетями. Ругательства обнаружили в 635 случаях у 14 моделей, причем все они были выпущены после 15 июля 2026 года. Белый объяснил причины таких перемен.
«Главные вопросы в том, какую базу данных “скормили” этим университетам и кто с ней взаимодействовал. Новые генеративные решения появляются на основе действий пользователей. Нейросети обучаются и привносят в базу обучения ненормативную лексику, которую человек чаще всего озвучивал при разговоре. Если ИИ считает, что это норма, то начинает по запросам и промптам отвечать такими же фразами. Обучение же происходит на реальных диалогах. Как человек привык общаться с коллегами или друзьями, так и будет в ответ. Плюс нейросети вписывают стиль пользователя и эмоции», — объяснил он.
Белый добавил, что сделать, чтобы умные помощники не сказали детям ничего лишнего.
«Цензура должна быть, иначе просто у нас дети будут общаться и взаимодействовать с такими нейросетями, учиться матерным словам, ненормативной лексике, и в целом будут считать, что это норма. Надо разрабатывать какие-то регламенты и фильтры, как при выпуске компьютерных игр или фильмов, где ставят возрастной ценз. Такое, к счастью, встречается в основном у зарубежных нейросетей, но такого я не встречал ни у одной российской. Массового явления точно зафиксировано не было», — подчеркнул он.
Ранее учитель истории и обществознания, учитель года-2022 Дмитрий Лутовинов назвал НСН главные угрозы для школьников при общении с нейросетями.
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