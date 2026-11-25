Нейросети и модели искусственного интеллекта (ИИ) копируют стиль и эмоции человека, поэтому, если они начинают использовать нецензурную лексику —это отзеркаливание, рассказал НСН робототехник и бизнесмен Владимир Белый.

ИИ-модели начали использовать ненормативную лексику в процессе рассуждений при решении задач, выяснили исследователи аналитической компании Vals AI. Специалисты проанализировали свыше 200 тыс. попыток решения задач 102 нейросетями. Ругательства обнаружили в 635 случаях у 14 моделей, причем все они были выпущены после 15 июля 2026 года. Белый объяснил причины таких перемен.