Выгодный симбиоз: Чем модель Click & Collect привлечет продавцов и покупателей
Возможность заказать товар на маркетплейсе и забрать его в магазине позволяет сэкономить всем участникам формата, заявил НСН Алексей Кременсков.
Модель Click & Collect (покупка онлайн с получением в офлайн-магазине) выгодна как продавцам, так и покупателям, поэтому она будет активно развиваться. Об этом в комментарии НСН заявил президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков.
Wildberries начал подключать крупные сети магазинов одежды к программе Click&Collect, которая позволяет заказывать товары на маркетплейсе и забирать их непосредственно в торговых точках продавцов. Как сообщают «Известия», в ноябре участниками проекта стали MAAG, ECRU, VILET и DUB, входящие в группу R-Mixed. Эту систему также развивают Оzon и «Яндекс Маркет».
«Данную систему Wildberries осваивает уже почти год. Они начали с разных аптечных историй, с бытовой химии, электроники. Можно было приобрести товары и забрать их из магазина. Это очень удобно для покупателей и для продавцов. В первую очередь для продавцов, потому что вы можете делать кросс-продажи. Например, покупатель выбирает куртку, она приходит в магазин, и к ней на месте он подбирает еще дополнительную шапку, шарф, одежду или обувь. Это снижает расходы на логистику и упаковку, приводит клиентов в розничные точки, а также повышает конверсию, даёт маркетинговые плюсы», - отметил собеседник НСН.
Он также назвал основные плюсы Click&Collect для покупателя.
«Преимущество заключается в том, что он может выбрать необходимый размер, если говорить про одежду, и примерить, или выбрать какой-то другой товар сразу же на месте в магазине. Важно, что ты приобретаешь его по той цене, которая установлена на маркетплейсе, потому что цена в магазине может быть другой. В данном случае ты бронируешь товар. Это дает преимущество покупателю приобрести товар дешевле, чем он бы это сделал в магазине», - пояснил Алексей Кременсков.
Click & Collect может значительно упростить логистику для продавцов. Поскольку товары не нужно отправлять через курьерские службы, снижаются затраты на упаковку и транспортировку. Продавцы могут также более эффективно управлять запасами, так как товары хранятся в одном месте до момента выдачи покупателю.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в начале ноября стало известно, что Wildberries начнет выдавать заказы в кофейнях, на заправках, в банках и супермаркетах. Маркетплейс запустил программу для компаний с сетью от 30 филиалов.
Ранее руководитель направления по антимонопольной и регуляторной политике RWB Анна Арутюнян рассказала в пресс-центре НСН о борьбе с подменой товаров в пунктах выдачи заказов.
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