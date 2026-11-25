Модель Click & Collect (покупка онлайн с получением в офлайн-магазине) выгодна как продавцам, так и покупателям, поэтому она будет активно развиваться. Об этом в комментарии НСН заявил президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков.

Wildberries начал подключать крупные сети магазинов одежды к программе Click&Collect, которая позволяет заказывать товары на маркетплейсе и забирать их непосредственно в торговых точках продавцов. Как сообщают «Известия», в ноябре участниками проекта стали MAAG, ECRU, VILET и DUB, входящие в группу R-Mixed. Эту систему также развивают Оzon и «Яндекс Маркет».