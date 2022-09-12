В Кремле заявили о предстоящем достижении целей СВО на Украине
Москва будет добиваться достижения всех целей и выполнения задач, поставленных при начале специальной военной операции на территории Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя высказывание замглавы Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева о требованиях капитуляции Киева.
Практически теми же словами представитель Кремля отреагировал на вопрос, продолжает ли военное руководство РФ пользоваться доверием главы государства.
Медведев высказался на тему «капитуляции Киева» в Telegram в связи с последними заявлениями президента Украины Владимира Зеленского, который подчеркнул, что Киев сейчас не готов к переговорам с Москвой. Украинский лидер также отметил, что отказывается вести диалог с теми, кот выдвигает ультиматумы.
Зампред Совбеза РФ назвал «детской разминкой перед требованиями будущего» нынешние «ультиматумы». По словам Медведева, Россия будет требовать полной капитуляции на своих условиях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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