В Кремле заявили о предстоящем достижении целей СВО на Украине

Москва будет добиваться достижения всех целей и выполнения задач, поставленных при начале специальной военной операции на территории Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя высказывание замглавы Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева о требованиях капитуляции Киева.

Практически теми же словами представитель Кремля отреагировал на вопрос, продолжает ли военное руководство РФ пользоваться доверием главы государства.

Медведев высказался на тему «капитуляции Киева» в Telegram в связи с последними заявлениями президента Украины Владимира Зеленского, который подчеркнул, что Киев сейчас не готов к переговорам с Москвой. Украинский лидер также отметил, что отказывается вести диалог с теми, кот выдвигает ультиматумы.

Зампред Совбеза РФ назвал «детской разминкой перед требованиями будущего» нынешние «ультиматумы». По словам Медведева, Россия будет требовать полной капитуляции на своих условиях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».