Польша направит средства ЕС на закупку украинских дронов
Польша планирует использовать средства оборонной программы Евросоюза SAFE для закупки беспилотников у Украины. Об этом заявила полномочный представитель правительства страны Магдалена Собковяк-Чарнецкая.
По ее словам, Варшава заинтересована в получении современных технологий для нужд своей армии, и механизм SAFE позволит приобрести новейшие решения у украинской стороны. Она также уточнила, что соглашение с Еврокомиссией уже согласовано и находится на финальной стадии юридического оформления, подписание ожидается в ближайшие дни.
Ранее замминистра национальной обороны Польши Цезари Томчик отмечал, что сотрудничество с Украиной в сфере беспилотников активно развивается, а сама страна фактически используется как площадка для испытания технологий.
Программа SAFE (Security Action for Europe) предусматривает предоставление странам ЕС льготных долгосрочных кредитов для укрепления обороны, включая закупки вооружений и развитие военных и кибертехнологий, передает «Радиоточка НСН».
