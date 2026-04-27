Польша направит средства ЕС на закупку украинских дронов

Польша планирует использовать средства оборонной программы Евросоюза SAFE для закупки беспилотников у Украины. Об этом заявила полномочный представитель правительства страны Магдалена Собковяк-Чарнецкая.

По ее словам, Варшава заинтересована в получении современных технологий для нужд своей армии, и механизм SAFE позволит приобрести новейшие решения у украинской стороны. Она также уточнила, что соглашение с Еврокомиссией уже согласовано и находится на финальной стадии юридического оформления, подписание ожидается в ближайшие дни.

Ранее замминистра национальной обороны Польши Цезари Томчик отмечал, что сотрудничество с Украиной в сфере беспилотников активно развивается, а сама страна фактически используется как площадка для испытания технологий.

Программа SAFE (Security Action for Europe) предусматривает предоставление странам ЕС льготных долгосрочных кредитов для укрепления обороны, включая закупки вооружений и развитие военных и кибертехнологий, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / dpa
ТЕГИ:ДроныУкраинаПольша

Горячие новости

Все новости

партнеры