СМИ: Иран по сделке согласился не взимать плату в Ормузском проливе

В рамках сделки с США по урегулированию конфликта Иран согласился не взимать плату с судов в Ормузском проливе. Об этом сообщает телеканал «Fox News».

По данным источника, ИРИ откроет стратегический пролив.

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Известно, что высокопоставленный чиновник из американской администрации рассказал телеканалу, что если сделку подпишут, то Вашингтон снимет блокаду одновременно с открытием пролива со стороны Ирана, после чего начнутся операции по разминированию.

До этого агентство «Mehr» передавало, что меморандум об урегулировании конфликта между Ираном и США включает в себя 14 пунктов.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что подписание соглашения между Вашингтоном и Тегераном запланировано на 14 июня, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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