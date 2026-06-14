СМИ: Иран по сделке согласился не взимать плату в Ормузском проливе

Известно, что высокопоставленный чиновник из американской администрации рассказал телеканалу, что если сделку подпишут, то Вашингтон снимет блокаду одновременно с открытием пролива со стороны Ирана, после чего начнутся операции по разминированию.

До этого агентство «Mehr» передавало, что меморандум об урегулировании конфликта между Ираном и США включает в себя 14 пунктов.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что подписание соглашения между Вашингтоном и Тегераном запланировано на 14 июня, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».