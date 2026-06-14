СМИ: Иран по сделке согласился не взимать плату в Ормузском проливе
В рамках сделки с США по урегулированию конфликта Иран согласился не взимать плату с судов в Ормузском проливе. Об этом сообщает телеканал «Fox News».
По данным источника, ИРИ откроет стратегический пролив.
Известно, что высокопоставленный чиновник из американской администрации рассказал телеканалу, что если сделку подпишут, то Вашингтон снимет блокаду одновременно с открытием пролива со стороны Ирана, после чего начнутся операции по разминированию.
До этого агентство «Mehr» передавало, что меморандум об урегулировании конфликта между Ираном и США включает в себя 14 пунктов.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что подписание соглашения между Вашингтоном и Тегераном запланировано на 14 июня, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- СМИ: Иран по сделке согласился не взимать плату в Ормузском проливе
- Путин поздравил режиссера Сокурова с юбилеем
- В Одинцове завели уголовное дело после ДТП с 3 погибшими
- В проливе Ла-Манш Британия задержала нефтяной танкер Smyrto
- В Тульской области обломки БПЛА ВСУ упали на территорию промпредприятия
- Лукашенко поздравил Трампа с 80-летием
- Впервые с 2015 года Франция вошла в ТОП-5 поставщиков вина в РФ
- Сборная Шотландии обыграла Гаити в матче на ЧМ-2026
- В Смоленской области при атаке БПЛА ВСУ пострадала женщина
- Турция проиграла Австралии в матче на ЧМ-2026