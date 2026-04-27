Мерц допустил потерю территорий Украиной ради вступления в ЕС

Украине, возможно, придется согласиться с утратой части территорий в рамках мирного соглашения с Россией для продвижения к вступлению в Евросоюз. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, сообщает Reuters.

По его словам, Киев в будущем может заключить сначала соглашение о прекращении огня, а затем мирный договор, который приведет к изменению контроля над отдельными территориями. Мерц допустил, что часть из них может остаться вне юрисдикции Украины, отмечает газета «Известия».