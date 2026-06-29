Марочко объяснил, к чему приведёт отказ от нового «мирного плана» Киева
Украина всегда пытается перейти к переговорам при катастрофе на линии боевого соприкосновения, но России не следует соглашаться на подобные «уловки», сказал НСН Андрей Марочко.
Отказ от ограничения боевых действий только новыми регионами, которые предложил Киев, может привести к усилению ударов ВСУ по гражданской инфраструктуре в тыловых районах, но России сегодня не стоит уступать Украине, заявил в беседе с НСН ветеран боевых действий, подполковник Андрей Марочко.
Москва получила от Киева предложения об ограничении боевых действий только новыми регионами и приостановке взаимных ударов вглубь территории, заявил президент Владимир Путин в интервью автору информационной службы «Вести» Павлу Зарубину. Как отметил российский лидер, это даст возможность ВСУ снять свои войска из Николаевской, Днепропетровской, Харьковской и Сумской областей и перебросить все силы в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области. Однако спасение киевского режима не входит в планы России, подчеркнул Путин. Марочко допустил, что новое предложение Киева — уловка в стиле Минских соглашений.
«Отказ от предложений Киева может привести к тому, что президент Украины Владимир Зеленский в агонии будет пытаться наносить максимальные удары по гражданской инфраструктуре в тыловых районах. Но мы уже к этому привыкли. Само предложение созрело так же, как созревали предложения Минских соглашений: когда у ВСУ катастрофа, есть нехватка личного состава, они пытаются вести переговоры. Нам нельзя соглашаться на предложение Киева. У нас намного больше сил и средств, а ресурсы Украины не безграничны. Против нас воюет не Украина, а весь Североатлантический альянс. Но Запад может только поставлять вооружение и боеприпасы. Личный состав лежит на плечах Украины. Я уже шестую неделю подряд фиксирую увеличение безвозвратных потерь в ВСУ. Действия ТЦК (орган военного управления Украины, который ведёт воинский учёт и осуществляет мобилизацию населения — прим. НСН) не позволяют восполнять все потери. Естественно, это образует бреши и дыры на линии боевого соприкосновения, что позволяет продвигаться нашим военнослужащим», — объяснил он.
Как напомнил собеседник НСН, Украина в прошлом не раз нивелировала дипломатические пути решения конфликта.
«Зеленский пытается хоть как-то вырулить, заманить в переговорный процесс наше военно-политическое руководство, но мы уже научены горьким опытом. Единственный железобетонный аргумент — то, что происходит на линии боевого соприкосновения. Все дипломатические пути урегулирования были нивелированы Киевом и его кураторами. Сейчас, если мы и будем разговаривать, то далеко не с Украиной, а непосредственно с теми, кто заказывает то, что происходит на линии боевого соприкосновения. Это очередная уловка Зеленского», — сказал Марочко.
По его словам, если бы Россия приняла предложение Киева, это бы однозначно привело к усилению ударов по ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям.
«Это аналогия Минских соглашений, когда мы пытались стабилизировать фронт, но это позволило украинскому командованию нарастить группировку, восполнить все катастрофические пробелы, которые они получили в результате боевых действий еще в 2014-2015 годах. Естественно, усиление ударов по новым регионам со стороны украинских боевиков однозначно было бы больше, потому что им не нужно было бы расходовать средства на линию фронта, шириной более тысячи километров. Сужение боевых действий приводит к плотности личного состава, вооружения и военной техники. Следовательно, интенсивность ударов будет больше», — отметил он.
Ранее представители российских силовых структур сообщили, что мобилизационный потенциал Украины оценивается в 1,1-1,3 млн человек. При этом большая часть забронирована от мобилизации и работает на предприятиях критически важной инфраструктуры, передает «Радиоточка НСН».
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