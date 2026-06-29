По его словам, если бы Россия приняла предложение Киева, это бы однозначно привело к усилению ударов по ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям.

«Это аналогия Минских соглашений, когда мы пытались стабилизировать фронт, но это позволило украинскому командованию нарастить группировку, восполнить все катастрофические пробелы, которые они получили в результате боевых действий еще в 2014-2015 годах. Естественно, усиление ударов по новым регионам со стороны украинских боевиков однозначно было бы больше, потому что им не нужно было бы расходовать средства на линию фронта, шириной более тысячи километров. Сужение боевых действий приводит к плотности личного состава, вооружения и военной техники. Следовательно, интенсивность ударов будет больше», — отметил он.

Ранее представители российских силовых структур сообщили, что мобилизационный потенциал Украины оценивается в 1,1-1,3 млн человек. При этом большая часть забронирована от мобилизации и работает на предприятиях критически важной инфраструктуры, передает «Радиоточка НСН».

