Латвия и Украина построят завод БПЛА на границе с Россией и Белоруссией

Политик объяснил строительство завода в приграничье якобы проблемами занятости граждан и необходимостью наращивания экономической активности в регионе. Позднее Кулбергс заявил, что предприятие близ границы позволит оперативно поднимать дроны-перехватчики в воздух при возникновении угроз.

Ранее премьер заявил, что представители Киева рассказали о техническом решении, которое предотвратит появление украинских беспилотников в небе Латвии, пишет 360.ru.

