Латвия и Украина построят завод БПЛА на границе с Россией и Белоруссией
Латвия совместно с Украиной планирует построить предприятие по производству беспилотников у границы с Россией и Белоруссией. Об этом сообщает портал LSM со ссылкой на премьер-министра республики Андриса Кулбергса.
Политик объяснил строительство завода в приграничье якобы проблемами занятости граждан и необходимостью наращивания экономической активности в регионе. Позднее Кулбергс заявил, что предприятие близ границы позволит оперативно поднимать дроны-перехватчики в воздух при возникновении угроз.
Ранее премьер заявил, что представители Киева рассказали о техническом решении, которое предотвратит появление украинских беспилотников в небе Латвии, пишет 360.ru.
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