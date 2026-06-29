Мир, бензин и спасение Киева: Путин раскрыл и отверг новые предложения Украины
Владимир Путин объяснил, почему Украина хочет сократить боевые действия до четырех регионов и прекратить «глубинные удары», но Россия на это не пойдет.
Президент России Владимир Путин накануне начала новой рабочей недели высказался по всем животрепещущим вопросам: от ситуации с бензином до новых предложений Украины и ситуации с СВО. По его словам, проблемы из-за ударов ВСУ по российской инфраструктуре есть, но шанса остановить таким образом российской продвижение на фронте у Киева нет.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ КИЕВА: «СПАСАТЬ НЕ БУДЕМ»
Одной из главных сенсаций, о которых рассказал Путин, стали новые предложения Украины, По его словам, Киев захотел остановить боевые действия во всех регионах, кроме ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
«Если мы пойдем на это, это даст возможность ВСУ снять свои войска из Николаевской, Днепропетровской, Харьковской и Сумской областей, а также с некоторых участков госграницы и перебросить эти подразделения в четыре вышеназванных региона. В условиях катастрофического дефицита личного состава ВСУ, видимо, полагают, что это могло бы быть для них спасением. Но спасать киевский режим в наши планы не входит», - сказал президент РФ в интервью журналисту Павлу Зарубину.
Путин добавил, что Украина также предложила прекратить удары вглубь территорий с обеих сторон, но и это России не выгодно.
«Понятно почему делается это предложение, потому что наши ответные удары вглубь территории Украины гораздо более мощные, чувствительные и, прямо скажем, разрушительные, приводят к действительно серьезным последствиям для киевского режима», - ответил на это предложение Владимир Владимирович.
Президент РФ разъяснил, в каких регионах Россия намерена продолжать СВО.
«Мы не исключаем и возможности попыток со стороны ВСУ неожиданных, как считает противник, неожиданных для нас, отвлекающих атак с ограниченными задачами силами спецподразделений и с целью отвлечения нашего внимания или наших сил от решения главных задач - окончательного освобождения Донбасса и Новороссии (…) Цель для российских войск на Сумском и Волчанском направлениях заключается в создании зоны безопасности вдоль наших границ», - указал Путин.
Глава государства отметил, что российским войскам осталось около 10 километров до города Сумы, заверив при этом, что «каких-то политических планов в отношении этого города и региона в целом у нас нет».
ДЕФИЦИТ БЕНЗИНА: ОТ МОСКВЫ ДО КРЫМА
В конце июня россиян будоражит тема нехватки топлива из-за атак ВСУ про соответствующей инфраструктуре. Проблемы с бензином наблюдаются по всей стране: самая непростая ситуация в Крыму, а в Москве в выходные выстраивались длинные очереди за дешевым бензином из желающих потратить полдня, но запастись им впрок, свидетельствует корреспондент НСН, приехавший в офис на метро. Путин признал проблему, и именно на эту часть его выступления сделали акцент СМИ недружественных стран.
«Что касается ударов по критически важной инфраструктуре вообще, по энергетической инфраструктуре в частности, то, конечно, эти удары создают проблемы. Это очевидно, мы сейчас наблюдаем определенный дефицит, но он не критический», - сказал президент РФ.
По его словам, эта проблема будет решаться по двум направлениям.
«Первая задача - это быстро и существенно нарастить производство наиболее востребованных средств ПВО. Постоянно совершенствовать их (…) с учетом того, что им передают из той же Европы, новые беспилотные летательные аппараты с новыми технологиями. Все эти средства защиты у нас на самом деле есть. Вопрос скорости наращивания их производства и поставки в войска, либо для прикрытия объектов критически важной инфраструктуры (…) Нужно быстрее выходить из ремонтов НПЗ, нужно наладить необходимый объем импорта и, как я уже сказал, прикрывать эти объекты надежно», - повторил Путин.
Председатель Крымской гостиничной ассоциации Сергей Маковей говорил НСН на прошлой неделе, что автотуристам при поездках в Крым следует брать бензин с собой. По словам президента РФ, в Крыму есть запас топлива на несколько дней
«Что касается поставок энергоносителей в Крым, ежемесячная потребность – 70 тысяч тонн. В Крыму сейчас запас нескольких дней, но потребности будут обеспечены. И мы будем наращивать и по земле эти поставки, и по морю. Уверен, что эта задача будет решена», - успокоил Путин.
Он также заверил, что удары ВСУ по российской инфраструктуре никого не пугают и не повлияют на ситуацию на фронте.
«В целом удары по нашей гражданской инфраструктуре наносятся не только для того, чтобы нанести нам какой-то ущерб (хотя и это, думаю, для противника важно), но и для подпитки информационной кампании (…) с целью породить у нас неуверенность в себе, в наших силах, а ещё лучше – довести до раскола в российском обществе и заставить Россию приостановить, хотя бы на какое-то короткое время, наступление наших войск на линии боевого соприкосновения (…) Мы не дадим им такого шанса. (…) Все удары, куда бы они ни наносились по нашей инфраструктуре, абсолютно не влияют на положение на фронте», - подчеркнул Путин.
Реакции западных СМИ на заявлений Путина пока не последовало. При этом губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил в мессенджере MAX около половины шестого утра, что все округа региона полностью или частично обесточены
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