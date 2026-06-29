ПРЕДЛОЖЕНИЯ КИЕВА: «СПАСАТЬ НЕ БУДЕМ»

Одной из главных сенсаций, о которых рассказал Путин, стали новые предложения Украины, По его словам, Киев захотел остановить боевые действия во всех регионах, кроме ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

«Если мы пойдем на это, это даст возможность ВСУ снять свои войска из Николаевской, Днепропетровской, Харьковской и Сумской областей, а также с некоторых участков госграницы и перебросить эти подразделения в четыре вышеназванных региона. В условиях катастрофического дефицита личного состава ВСУ, видимо, полагают, что это могло бы быть для них спасением. Но спасать киевский режим в наши планы не входит», - сказал президент РФ в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Путин добавил, что Украина также предложила прекратить удары вглубь территорий с обеих сторон, но и это России не выгодно.

«Понятно почему делается это предложение, потому что наши ответные удары вглубь территории Украины гораздо более мощные, чувствительные и, прямо скажем, разрушительные, приводят к действительно серьезным последствиям для киевского режима», - ответил на это предложение Владимир Владимирович.

Президент РФ разъяснил, в каких регионах Россия намерена продолжать СВО.

«Мы не исключаем и возможности попыток со стороны ВСУ неожиданных, как считает противник, неожиданных для нас, отвлекающих атак с ограниченными задачами силами спецподразделений и с целью отвлечения нашего внимания или наших сил от решения главных задач - окончательного освобождения Донбасса и Новороссии (…) Цель для российских войск на Сумском и Волчанском направлениях заключается в создании зоны безопасности вдоль наших границ», - указал Путин.

Глава государства отметил, что российским войскам осталось около 10 километров до города Сумы, заверив при этом, что «каких-то политических планов в отношении этого города и региона в целом у нас нет».