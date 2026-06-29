По его словам, название альбома связано и с количеством участников его коллектива, и со скоростью передачи творческой энергии.

Со своей стороны, программный директор Радио JAZZ 89.1 Наталья Фокина отметила, что радиостанция регулярно радует своих слушателей премьерами.

«Нам приятно, что главные премьеры лучших музыкантов России проходят на Радио JAZZ и мы первыми рассказываем о них нашим слушателям. У нас очень интеллигентная, тонко чувствующая музыку аудитория», - подчеркнула Фокина.

Лидер группы «Моральный кодекс» Сергея Мазаев ранее рассказал «Культурному гиду НСН» о премьере нового альбома его квинтета «Бородин», посвященного известному русскому композитору Александру Бородину.

