Трубач Вадим Эйленкриг представит новый альбом в эфире Радио JAZZ
Название альбома «5G» связано и с количеством участников коллектива, и со скоростью передачи творческой энергии, сказал в эфире НСН Вадим Эйленкриг.
Известный трубач Вадим Эйленкриг сообщил НСН, что презентация его альбома «5G» пройдет 30 июня в эфире Радио JAZZ 89.1 FM.
«Мне было важно отойти от привычной модели, где я – единственный автор, и дать каждому музыканту возможность высказаться. Этот альбом – про равенство голосов, про уважение к индивидуальности и про то, как разные музыкальные характеры могут сложиться в единый организм. Для меня "5G" – это честный портрет нашей группы сегодня», – отметил Эйленкриг.
По его словам, название альбома связано и с количеством участников его коллектива, и со скоростью передачи творческой энергии.
Со своей стороны, программный директор Радио JAZZ 89.1 Наталья Фокина отметила, что радиостанция регулярно радует своих слушателей премьерами.
«Нам приятно, что главные премьеры лучших музыкантов России проходят на Радио JAZZ и мы первыми рассказываем о них нашим слушателям. У нас очень интеллигентная, тонко чувствующая музыку аудитория», - подчеркнула Фокина.
Лидер группы «Моральный кодекс» Сергея Мазаев ранее рассказал «Культурному гиду НСН» о премьере нового альбома его квинтета «Бородин», посвященного известному русскому композитору Александру Бородину.
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