«Закон об аттракционах — это закон о здоровье и жизни наших детей и людей. Там всё должно быть понятно для тех, кто является эксплуатантами, там должны быть прописаны чёткие требования: кто должен их выполнять и как. Когда мы встречались с производителями детских площадок и аттракционов, и те, и другие просили об одном: "Дайте нам белую книгу правил с ГОСТами, с рекомендациями ведомств". Они хотят, чтобы у них всегда была эта книга со всей "нормативкой", которая касается их работы и которую государство будет периодически пополнять, потому что сами они всё это найти не могут. Этот вопрос до сих пор остаётся нерешённым. Я очень надеюсь, что с принятием соответствующего закона у нас появится список этих нормативных документов, который будет доступен для каждого региона», — рассказала она.

Согласно данным отраслевых исследований, ежегодная аудитория российских парков развлечений превышает 30 миллионов посетителей. Наибольший наплыв гостей наблюдается летом — в основном за счёт периода школьных каникул и сезона отпусков. При этом рост числа посетителей сопровождается увеличением количества происшествий: нередко фиксируются случаи травмирования людей и несоблюдения правил эксплуатации аттракционов.



Несчастные случаи на аттракционах — нередкое явление для разных регионов страны. Последствия варьируются от лёгких ушибов до серьёзных травм, требующих госпитализации. К ключевым факторам, провоцирующим такие инциденты, относят изношенность оборудования, недочёты в работе персонала, несоблюдение посетителями требований безопасности, а также чрезмерную нагрузку на объекты в пиковые периоды.



Ранее председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец сказала НСН, что полный запрет батутных центров — наиболее простое, но неправильное решение По её словам, для наведения порядка в данной отрасли нужен системный подход.

