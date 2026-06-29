Буцкая раскрыла, зачем в России нужен закон об аттракционах
Татьяна Буцкая сказала в пресс-центре НСН, что сейчас в России нет единого документа о безопасности и правилах эксплуатации аттракционов.
Производители и эксплуатанты аттракционов сами простят государство о «белой книге» со всеми правилами и нормами, однако этот вопрос всё ещё не решён. Об этом в пресс-центре НСН рассказала первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.
«Закон об аттракционах — это закон о здоровье и жизни наших детей и людей. Там всё должно быть понятно для тех, кто является эксплуатантами, там должны быть прописаны чёткие требования: кто должен их выполнять и как. Когда мы встречались с производителями детских площадок и аттракционов, и те, и другие просили об одном: "Дайте нам белую книгу правил с ГОСТами, с рекомендациями ведомств". Они хотят, чтобы у них всегда была эта книга со всей "нормативкой", которая касается их работы и которую государство будет периодически пополнять, потому что сами они всё это найти не могут. Этот вопрос до сих пор остаётся нерешённым. Я очень надеюсь, что с принятием соответствующего закона у нас появится список этих нормативных документов, который будет доступен для каждого региона», — рассказала она.
Согласно данным отраслевых исследований, ежегодная аудитория российских парков развлечений превышает 30 миллионов посетителей. Наибольший наплыв гостей наблюдается летом — в основном за счёт периода школьных каникул и сезона отпусков. При этом рост числа посетителей сопровождается увеличением количества происшествий: нередко фиксируются случаи травмирования людей и несоблюдения правил эксплуатации аттракционов.
Несчастные случаи на аттракционах — нередкое явление для разных регионов страны. Последствия варьируются от лёгких ушибов до серьёзных травм, требующих госпитализации. К ключевым факторам, провоцирующим такие инциденты, относят изношенность оборудования, недочёты в работе персонала, несоблюдение посетителями требований безопасности, а также чрезмерную нагрузку на объекты в пиковые периоды.
Ранее председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец сказала НСН, что полный запрет батутных центров — наиболее простое, но неправильное решение По её словам, для наведения порядка в данной отрасли нужен системный подход.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Песков заявил, что Лукашенко не передавал Путину послания от Зеленского
- Буцкая раскрыла, зачем в России нужен закон об аттракционах
- Россиянам рассказали о последствиях употребления кофе натощак
- Трубач Вадим Эйленкриг представит новый альбом в эфире Радио JAZZ
- Марочко объяснил, к чему приведёт отказ от нового «мирного плана» Киева
- Минобороны Литвы признало, что Россия не готовится к нападению на Прибалтику
- В Венесуэле 1,8 млн человек нуждаются в гумпомощи после землетрясения
- Кайф против критики: Психиатр объяснил, как выявить «тяжелого» лудомана
- Собянин: ПВО уничтожила четыре дрона, летевших на Москву
- ВС РФ освободили Богодаровку в Днепропетровской области