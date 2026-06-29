Песков заявил, что Лукашенко не передавал Путину послания от Зеленского
Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсуждали Украину в ходе встречи на Валдае. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Он отметил, что Лукашенко во время беседы не передавал Путину никаких посланий от президента Украины Владимира Зеленского.
Также представитель Кремля отказался отвечать на вопрос, является ли белорусский лидер каналом связи между Москвой и Киевом.
«Для того чтобы эти каналы... работали и функционировали, они должны оставаться в тени... Поэтому я не буду отвечать на ваш вопрос», — сказал он журналистам.
Ранее Лукашенко заявил, что если Минск втянуть в конфликт Москвы и Киева, то качество противостояния «мгновенно изменится», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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