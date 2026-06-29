Песков заявил, что Лукашенко не передавал Путину послания от Зеленского

Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсуждали Украину в ходе встречи на Валдае. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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Он отметил, что Лукашенко во время беседы не передавал Путину никаких посланий от президента Украины Владимира Зеленского.

Также представитель Кремля отказался отвечать на вопрос, является ли белорусский лидер каналом связи между Москвой и Киевом.

«Для того чтобы эти каналы... работали и функционировали, они должны оставаться в тени... Поэтому я не буду отвечать на ваш вопрос», — сказал он журналистам.

Ранее Лукашенко заявил, что если Минск втянуть в конфликт Москвы и Киева, то качество противостояния «мгновенно изменится», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Дмитрий ПесковВладимир ЗеленскийВладимир ПутинАлександр Лукашенко

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