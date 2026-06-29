Марк Эйдельштейн объяснил, почему не доверяет ИИ

В феврале 2026 года Мэттью Макконахи посоветовал молодым актерам сохранять и лицензировать свои личности. Отвечая на этот тезис в интервью «Кинопоиску», Эйдельштейн подчеркнул, что подобный подход скорее превращает актеров в продукт.

«Я каждый день пытаюсь сохранить себя. Просто сегодня так много рисков, сохранить себя становится все сложнее и сложнее, и все эти попытки рассыпаются как конфетки Skittles. Мэтью Макконахи сказал, что теперь мы продукт, и призвал актеров с собой работать как с товаром. После этого можно решить, что и твоя личность — продукт, вообще все вокруг продукт. В таком случае уже непонятно, нужен ли ты настоящий», - сказал он.

Как добавил российский актер, сегодня он использует ChatGPT для подготовки к ролям. Однако случалось, что искусственный интеллект неверно разбирал сценарии, что только осложняло пробы.

«Искусственному интеллекту точно не надо доверять работу полностью. Должно что-то оставаться человеческое, какой-то якорь, что-то живое, аналоговое. Почему? Не знаю», - заметил Эйдельштейн.

По словам актера, на фоне развития нейросетей возрастает интерес в аналоговым изображениям, включая фотографии.



«А что мы любим в аналоговости? Случайность и ошибку. Не предсказуемую. Из-за бага в коде, как будто бы это рука Бога», - объяснил он.

При этом Эйдельштейн подчеркнул, что движение вперед по пути технологического прогресса соответствует человеческой природе.

«У Мамардашвили была фраза: природа человека заключена в том, что мы шевелимся, пока мелькает свет. И вот пока это выглядит как свет, мы все шевелимся. Это просто природа человека», - уточнил он.

Ранее глава Союза театральных деятелей Владимир Машков заявил НСН, что искусственный интеллект никогда не сможет заменить актеров в театре, поскольку живого артиста не заменит никто и естественное всегда победит искусственное.

