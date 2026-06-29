Песков: Изложенная Путиным в 2024 году позиция России по Украине неизменна

Позиция России по Украине была изложена российским лидером Владимиром Путиным в 2024 году в МИД. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков заявил, что Лукашенко не передавал Путину послания от Зеленского

Как пишет RT, он отметил, что с тех пор российская позиция по вопросу украинского урегулирования не изменилась.

«Она хорошо известна киевскому режиму, она хорошо известна американским переговорщикам, и она весьма последовательна», - заключил представитель Кремля.

Ранее Путин заявил, что России готова к переговорам с Украиной на базе договоренностей 2022 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Александр Казаков
ТЕГИ:УкраинаРоссияВладимир ПутинДмитрий Песков

Горячие новости

Все новости

партнеры