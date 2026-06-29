Песков: Изложенная Путиным в 2024 году позиция России по Украине неизменна

Как пишет RT, он отметил, что с тех пор российская позиция по вопросу украинского урегулирования не изменилась.

«Она хорошо известна киевскому режиму, она хорошо известна американским переговорщикам, и она весьма последовательна», - заключил представитель Кремля.

Ранее Путин заявил, что России готова к переговорам с Украиной на базе договоренностей 2022 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

