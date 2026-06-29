Песков: Изложенная Путиным в 2024 году позиция России по Украине неизменна
Позиция России по Украине была изложена российским лидером Владимиром Путиным в 2024 году в МИД. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Как пишет RT, он отметил, что с тех пор российская позиция по вопросу украинского урегулирования не изменилась.
«Она хорошо известна киевскому режиму, она хорошо известна американским переговорщикам, и она весьма последовательна», - заключил представитель Кремля.
Ранее Путин заявил, что России готова к переговорам с Украиной на базе договоренностей 2022 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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