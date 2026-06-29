Россиянам рассказали о последствиях употребления кофе натощак
Употребление кофе натощак может вызвать гастрит, а впоследствии — язву и спонтанные выбросы желчи. Об этом «Ленте.ру» заявил старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Госуниверситета просвещения Александр Умнов.
По его словам, опасность заключается в том, что может быть спровоцировано постепенное, а иногда резкое нарушение моторики желудка. Желчь может обжечь горло, а из-за резкого затруднения дыхания человеку может понадобиться медпомощь.
«Важно помнить, что крепкий кофе на голодный желудок очень резко может влиять на сердце и давление... это небезопасно, особенно жарким летом», — предупредил эксперт.
Врач также добавил, что при употреблении кофе увеличивается уровень кортизола, что может стать причиной тревоги и нервозности.
Ранее диетолог Антон Поляков заявил, что в 30-градусную жару следует отказаться от употребления алкоголя, кофе, чая, сладких напитков, соков, газировки и морсов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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