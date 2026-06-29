Россиянам рассказали о последствиях употребления кофе натощак

По его словам, опасность заключается в том, что может быть спровоцировано постепенное, а иногда резкое нарушение моторики желудка. Желчь может обжечь горло, а из-за резкого затруднения дыхания человеку может понадобиться медпомощь.

«Важно помнить, что крепкий кофе на голодный желудок очень резко может влиять на сердце и давление... это небезопасно, особенно жарким летом», — предупредил эксперт.

Врач также добавил, что при употреблении кофе увеличивается уровень кортизола, что может стать причиной тревоги и нервозности.

Ранее диетолог Антон Поляков заявил, что в 30-градусную жару следует отказаться от употребления алкоголя, кофе, чая, сладких напитков, соков, газировки и морсов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

