Регламенты устарели: Названы условия принятия закона о безопасности аттракционов
Игорь Родионов напомнил НСН, находящийся в Госдуме закон об аттракционах почти на 100% повторяет технический регламент, который уже устарел.
Технический регламент для аттракционов был принят в 2018 году, он уже устарел и требует обновления. Об этом в пресс-центре НСН рассказал вице-президент Российской ассоциации парков и производителей аттракционов Игорь Родионов.
«Сегодняшние стандарты и технический регламент, принятый в 2018 году, не успевают за новым видом оборудования, которое появляется на рынке. В наших парках по‑прежнему много техники, которая была изготовлена ещё в СССР. На неё не распространяется технический регламент в части вопросов проектирования и изготовления. Но на неё распространяется действие другого регламента. Также есть правила государственной регистрации аттракционов. Сегодня все механизированные аттракционы подлежат госрегистрации. Они ставятся на учёт в органы Гостехнадзора и находятся в ведении Минсельхоза. Ежегодно эти аттракционы должны проверяться аккредитованными компаниями — должна подтверждаться их техническая исправность и безопасность. Только после этого они допускаются к работе», — рассказал он.
По его словам, нужно начать с изменения технического регламента, а уже потом браться за закон.
«Технический регламент устарел. Он не охватывает все вопросы, связанные с безопасностью. Он уже подвергся изменениям в части утверждения соответствия требованиям безопасности. Но он требует кардинальных правок — примерно на 50–70%. Сейчас эта работа ведётся на базе технического комитета и на базе ЕЭК. Закон об аттракционах, который сегодня находится в Госдуме, фактически копирует текст технического регламента. Так что закон нужен, но, если потом начнётся изменение технического регламента, он станет бесполезен. Поэтому важно следить за актуальностью: сначала надо менять регламент, а потом уже принимать закон», — подытожил он.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая заявила в пресс-центре НСН, что производители и эксплуатанты аттракционов сами простят государство о «белой книге» со всеми правилами и нормами, однако этот вопрос всё ещё не решён.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Кинотеатры сочли квотирование для отечественных фильмов бессмысленным
- «Ох!» и «Ах!»: Непомнящий объяснил взлет Кабо-Верде на ЧМ-2026 и списал Германию
- В Якутии ввели лимиты на продажу топлива на госзаправках
- Россиянам рассказали, сколько можно заработать на сборе урожая
- Песков: Изложенная Путиным в 2024 году позиция России по Украине неизменна
- Регламенты устарели: Названы условия принятия закона о безопасности аттракционов
- Россиян предупредили об ответственности за публичные высказывания в сети
- Марк Эйдельштейн объяснил, почему не доверяет ИИ
- Песков заявил, что Лукашенко не передавал Путину послания от Зеленского
- Буцкая раскрыла, зачем в России нужен закон об аттракционах