«Сегодняшние стандарты и технический регламент, принятый в 2018 году, не успевают за новым видом оборудования, которое появляется на рынке. В наших парках по‑прежнему много техники, которая была изготовлена ещё в СССР. На неё не распространяется технический регламент в части вопросов проектирования и изготовления. Но на неё распространяется действие другого регламента. Также есть правила государственной регистрации аттракционов. Сегодня все механизированные аттракционы подлежат госрегистрации. Они ставятся на учёт в органы Гостехнадзора и находятся в ведении Минсельхоза. Ежегодно эти аттракционы должны проверяться аккредитованными компаниями — должна подтверждаться их техническая исправность и безопасность. Только после этого они допускаются к работе», — рассказал он.

По его словам, нужно начать с изменения технического регламента, а уже потом браться за закон.

«Технический регламент устарел. Он не охватывает все вопросы, связанные с безопасностью. Он уже подвергся изменениям в части утверждения соответствия требованиям безопасности. Но он требует кардинальных правок — примерно на 50–70%. Сейчас эта работа ведётся на базе технического комитета и на базе ЕЭК. Закон об аттракционах, который сегодня находится в Госдуме, фактически копирует текст технического регламента. Так что закон нужен, но, если потом начнётся изменение технического регламента, он станет бесполезен. Поэтому важно следить за актуальностью: сначала надо менять регламент, а потом уже принимать закон», — подытожил он.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая заявила в пресс-центре НСН, что производители и эксплуатанты аттракционов сами простят государство о «белой книге» со всеми правилами и нормами, однако этот вопрос всё ещё не решён.

