Россиянам рассказали, сколько можно заработать на сборе урожая

По её словам, обещания дохода в 150-200 тысяч рублей далеко не всегда соответствуют реальности. Реальные же заработки, как правило, оказываются значительно ниже.

«В Астраханской области сбор овощей оплачивается сдельно. Заработать 100–120 тысяч могут только те, кто работает без выходных с утра до вечера», - указала эксперт.

Конева добавила, что для большинства реальный доход составляет «около 60 тысяч рублей».

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин заявил «Радиоточке НСН», что юристы в России зачастую зарабатывают меньше парикмахеров собак.

