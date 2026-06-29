Россиян предупредили об ответственности за публичные высказывания в сети

Писать комментарии в интернете можно, однако следует помнить, что свобода слова не безгранична. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил адвокат Московской городской коллегии адвокатов, кандидат юридических наук Александр Барканов.

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Он отметил, что за ложный, оскорбительный, клеветнический или экстремистский комментарий автора могут привлечь к гражданской, административной или уголовной ответственности.

Например, за оскорбление гражданина могут оштрафовать на сумму до 700 тысяч рублей. Использование ненормативной лексики также наказывается штрафом. За оскорбление религиозных чувств верующих или дискредитацию вооруженных сил и распространение ложной информации о действиях армии можно лишиться свободы.

«Не стоит верить в полную анонимность в интернете — в 2026 году это уже миф. Любая информация оставляет цифровой след... Бдительность, самодисциплина и сдержанность — вот основные правила при комментировании в сети», — заключил юрист.

Ранее в Госдуму внесли проект закона, который предполагает штрафы за оскорбления чувств женщин и публичные призывы к нарушению их прав, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости // ФОТО: Табылды Кадырбеков
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