Пленный боец заявил о проблемах с алкоголем в рядах ВСУ и о произволе призыва на фронт

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что на границе региона сдались в плен шесть пограничников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Один из украинских бойцов рассказал о проблемах с алкоголем в рядах ВСУ.

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«Надо уже реально с этим заканчивать. Сколько уже можно умирать? У многих украинских мобилизованных есть проблемы с алкоголем, это не секрет ни для кого. Это происходит потому, что сейчас хватают всех подряд, алкашей в том числе. Сейчас то ли хотят убрать, то ли уже убрали запрет на службу с гепатитом или сифилисом. Как это так? Как такому человеку оказать помощь? Сейчас ходят по торговым центрам и раздают повестки», - рассказал военный.

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Он также пожаловался на плохое обеспечение военных всем необходимым и рассказал об отношении местного населения к происходящему.

«На позициях сейчас просто нет даже тепловизоров! Одежду покупаем себе сами. Люди сейчас просто хотят начала мирных переговоров. Люди хотят уже подписать мировую на любых условиях», - сказал пленный пограничник.

Президент России Владимир Путин 15 декабря на встрече с руководством Госдумы и лидерами парламентских фракций заявил о росте числа сдающихся в плен солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), напоминает «Радиоточка НСН».

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