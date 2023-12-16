Пленный боец заявил о проблемах с алкоголем в рядах ВСУ и о произволе призыва на фронт

Он также пожаловался на плохое обеспечение военных всем необходимым и рассказал об отношении местного населения к происходящему.



«На позициях сейчас просто нет даже тепловизоров! Одежду покупаем себе сами. Люди сейчас просто хотят начала мирных переговоров. Люди хотят уже подписать мировую на любых условиях», - сказал пленный пограничник.

Президент России Владимир Путин 15 декабря на встрече с руководством Госдумы и лидерами парламентских фракций заявил о росте числа сдающихся в плен солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), напоминает «Радиоточка НСН».

