Старовойт: Шесть украинских пограничников сдались в плен в Курской области

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что на границе региона сдались в плен шесть пограничников Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Под Купянском шесть военных ВСУ добровольно сдались в плен российским войскам

«Шесть украинских пограничников сдались в плен на границе Курской области», – написал он в своем Telegram-канале 16 декабря.

Курский губернатор призвал бойцов ВСУ выходить на частоту 149.200 и вызывать «Волгу».

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу во время встречи с военнослужащими подразделений группировки войск «Восток» рассказал, что много пленных украинских военных были захвачены или сдались добровольно в последние три-четыре недели октября. Об этом напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: из Telegram-канала Романа Старовойта
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