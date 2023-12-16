Старовойт: Шесть украинских пограничников сдались в плен в Курской области
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что на границе региона сдались в плен шесть пограничников Вооруженных сил Украины (ВСУ).
«Шесть украинских пограничников сдались в плен на границе Курской области», – написал он в своем Telegram-канале 16 декабря.
Курский губернатор призвал бойцов ВСУ выходить на частоту 149.200 и вызывать «Волгу».
Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу во время встречи с военнослужащими подразделений группировки войск «Восток» рассказал, что много пленных украинских военных были захвачены или сдались добровольно в последние три-четыре недели октября. Об этом напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru