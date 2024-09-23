План Б? Украина готовит документ для переговоров с РФ одновременно с «планом победы»

«Давайте проведем первый саммит, на котором мы все соберемся. Мы составим план и передадим его русским. Они могут сказать: «Мы готовы к разговору», а затем у нас будет второй саммит, на котором они скажут: «Эта ваша формула, мы с ней согласны». Или, в качестве альтернативы: «Мы не согласны. Мы думаем, что это должно быть так и так». Это называется диалогом», – сказал он.

Издание указало, что, судя по всему, Украина готовит документ уже для переговоров с Россией. При этом то, что представят Байдену – это, как объяснил Зеленский, «план, который быстро усилит Украину». Он говорил, что «сильная Украина заставит президента РФ Владимира Путина сесть за стол переговоров».

При этом Зеленский заявил, что на второй «саммит мира», который Киев хочет провести в ноябре, Россия скорее всего не приедет.

«План победы», который украинский президент намерен представить Байдену, кандидатам на пост президента США Дональду Трампу и Камале Харрис, а также конгрессу, Зеленский в этом интервью назвал «наведением мостов» и планом, который «укрепит Украину», тем самым стимулируя РФ сесть за стол переговоров.

ПУНКТЫ «ПЛАНА ПОБЕДЫ» ЗЕЛЕНСКОГО

Газета The Times узнала детали «плана победы». Издание 23 сентября сообщило, что он содержит четыре ключевых пункта: гарантии безопасности для Украины со стороны Запада, «аналогичные пакту о взаимной обороне при вступлении в НАТО», продолжение операции ВСУ в Курской области, международная финансовая помощь Киеву и запрос о «специфическом» современном оружии.

Ранее Зеленский говорил, что «план победы» состоит из пяти пунктов.