План Б? Украина готовит документ для переговоров с РФ одновременно с «планом победы»
Зеленский заявил, что у Киева есть не только «план победы», но и другой план, подразумевающий диалог по урегулированию конфликта. Между тем СМИ узнали детали первого, куда входит продолжение наступления ВСУ в Курской области.
У Киева есть не только «план победы», который президент Украины Владимир Зеленский планирует представить американскому лидеру Джо Байдену, но и другой план, который «в разработке». Об этом Зеленский заявил в интервью The New Yorker.
Он упомянул этот план, говоря о проведении второго «саммита мира» и участии в нем российских представителей. Зеленский отметил, что Украина должна продемонстрировать готовность к диалогу и «быть конструктивной».
«Давайте проведем первый саммит, на котором мы все соберемся. Мы составим план и передадим его русским. Они могут сказать: «Мы готовы к разговору», а затем у нас будет второй саммит, на котором они скажут: «Эта ваша формула, мы с ней согласны». Или, в качестве альтернативы: «Мы не согласны. Мы думаем, что это должно быть так и так». Это называется диалогом», – сказал он.
Издание указало, что, судя по всему, Украина готовит документ уже для переговоров с Россией. При этом то, что представят Байдену – это, как объяснил Зеленский, «план, который быстро усилит Украину». Он говорил, что «сильная Украина заставит президента РФ Владимира Путина сесть за стол переговоров».
При этом Зеленский заявил, что на второй «саммит мира», который Киев хочет провести в ноябре, Россия скорее всего не приедет.
«План победы», который украинский президент намерен представить Байдену, кандидатам на пост президента США Дональду Трампу и Камале Харрис, а также конгрессу, Зеленский в этом интервью назвал «наведением мостов» и планом, который «укрепит Украину», тем самым стимулируя РФ сесть за стол переговоров.
ПУНКТЫ «ПЛАНА ПОБЕДЫ» ЗЕЛЕНСКОГО
Газета The Times узнала детали «плана победы». Издание 23 сентября сообщило, что он содержит четыре ключевых пункта: гарантии безопасности для Украины со стороны Запада, «аналогичные пакту о взаимной обороне при вступлении в НАТО», продолжение операции ВСУ в Курской области, международная финансовая помощь Киеву и запрос о «специфическом» современном оружии.
Ранее Зеленский говорил, что «план победы» состоит из пяти пунктов.
«Четыре – это то, что нам необходимо, и один – это после (конфликта – ред. НСН)», – говорил он.
При этом агентство Bloomberg сообщало, что в «план победы» входит вступление Украины в Евросоюз и НАТО, а также заключение соглашений в области безопасности, экономики и продолжение военной помощи. В свою очередь New Yorker писал, что документ включает в себя «вступление в НАТО по ускоренному графику и предоставление западной военной помощи с меньшими ограничениями».
Владимир Зеленский назвал «ужасающим» возможный отказ Джо Байдена поддержать его «план победы». Он отметил, что в таком случае конфликт не удастся закончить способом, который «лишает Россию победы». Он заявлял, что Киев будет вынужден жить по изнурительному «плану Б» и нести огромные потери.
Россия критиковала предложенную Киевом «формулу мира» и представила свои условия для урегулирования конфликта. Владимир Путин заявлял, что Украина должна признать ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области частью России, вывести оттуда украинские войска, закрепить отказ Украины от вступления в НАТО. Также условия включали снятие санкций. Кроме того, российские власти исключали начало переговоров с Киевом до того, как ВСУ будут вытеснены из Курской области.
РАЗРЕШЕНИЕ НА УДАРЫ ПО РОССИИ
Тем временем от Белого дома до сих пор не прозвучало официальной позиции относительно разрешения Киеву использовать западное оружие для ударов по территории РФ. Издание The Times со ссылкой на источники 23 сентября сообщило, что Байден вряд ли объявит о своем решении относительно применения западных дальнобойных ракет по итогам встречи с Зеленским в Вашингтоне 26 сентября.
Дипломат из третьей страны Североатлантического альянса сообщил изданию, что это решение должны принять Соединенные Штаты и Великобритания. Он отметил, что «уровень угрозы со стороны русских и Владимира Путина никогда не был таким высоким».
«Главная проблема в том, что мы не знаем, где на самом деле проходят красные линии», – указал собеседник Times.
До этого издание сообщило, что Лондон и Вашингтон могут тайно разрешить Киеву наносить удары вглубь российской территории дальнобойными западными ракетами Storm Shadow. Указывалось, что решение могут держать в секрете до первого пуска.
Кроме того, Владимир Зеленский признал, что не может назвать оглушительным успехом операцию ВСУ по вторжению в Курскую область, а также не считает, что нападение на регион РФ поможет завершить конфликт. Однако он заявил, что наступление ВСУ под Курском показало западным партнерам Киева, на что способна украинская армия.
Ранее Владимир Путин заявлял, что разрешение на использование дальнобойного оружия будет означать, что США, страны НАТО и Европы вступили в войну с Россией. Президент пояснил, что ВСУ не могут самостоятельно использовать дальнобойное оружие, для этого им нужны разведданные США и ЕС, а также помощь военных Североатлантического альянса, передает «Радиоточка НСН».
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