Зеленский: Мирный план Украины готов на 90%

Власти предоставят его западным союзникам на следующей неделе. «То, что может дать нам максимально сильные позиции для приближения мира — реального, справедливого мира», — сказал глава государства.

Отмечается, что план содержит набор шагов, каждый из которых в высшей степени достижим, и поможет приблизиться к урегулированию конфликта.

Ранее Зеленский заявил, что документ будет представлен президенту США Джо Байдену в сентябре текущего года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

