Зеленский: Мирный план Украины готов на 90%

Мирный план Киева по основным пунктам готов на 90 процентов, сообщил в Telegram президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский заявил, что Украина хочет оставить россиян без комфортной жизни

Власти предоставят его западным союзникам на следующей неделе. «То, что может дать нам максимально сильные позиции для приближения мира — реального, справедливого мира», — сказал глава государства.

Отмечается, что план содержит набор шагов, каждый из которых в высшей степени достижим, и поможет приблизиться к урегулированию конфликта.

Ранее Зеленский заявил, что документ будет представлен президенту США Джо Байдену в сентябре текущего года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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