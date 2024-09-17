Зеленский: Мирный план Украины готов на 90%
Мирный план Киева по основным пунктам готов на 90 процентов, сообщил в Telegram президент Украины Владимир Зеленский.
Власти предоставят его западным союзникам на следующей неделе. «То, что может дать нам максимально сильные позиции для приближения мира — реального, справедливого мира», — сказал глава государства.
Отмечается, что план содержит набор шагов, каждый из которых в высшей степени достижим, и поможет приблизиться к урегулированию конфликта.
Ранее Зеленский заявил, что документ будет представлен президенту США Джо Байдену в сентябре текущего года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru