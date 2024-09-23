Байден сообщил, что не принял решение об ударах западным оружием вглубь РФ
23 сентября 202400:31
Американский президент Джо Байден заявил журналистам у Белого дома, что пока не принял решение о снятии ограничений на удары западным оружием вглубь российской территории.
«Нет», – заявил глава государства в ответ на соответствующий вопрос.
Ранее стало известно, что США и Великобритания могут в частном порядке дать Украине разрешение использовать западное оружие для ударов по территории России. Окончательное решение быть принято в рамках встреч на Генеральной Ассамблее ООН, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Байден сообщил, что не принял решение об ударах западным оружием вглубь РФ
- СМИ: Данные с летающих над Черным морем британских самолетов передают Украине
- СМИ: В США растет тревога из-за связей России, КНР и Ирана
- Волочкова призналась, что обращалась к психологу
- Трамп не будет баллотироваться в 2028 году, если проиграет в нынешней президентской гонке
- Два мирных жителя пострадали при обстреле белгородского села Муром
- Экс-капитан сборной Украины Тимощук продал футболку «Зенита» ради помощи курянам
- Стали известны подробности акта вандализма на могиле Маслякова
- Группа «Ария» представила концертный фильм
- Микроавтобус с туристами попал в аварию в турецкой провинции Невшехир
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru