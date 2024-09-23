Байден сообщил, что не принял решение об ударах западным оружием вглубь РФ

Американский президент Джо Байден заявил журналистам у Белого дома, что пока не принял решение о снятии ограничений на удары западным оружием вглубь российской территории.

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«Нет», – заявил глава государства в ответ на соответствующий вопрос.

Ранее стало известно, что США и Великобритания могут в частном порядке дать Украине разрешение использовать западное оружие для ударов по территории России. Окончательное решение быть принято в рамках встреч на Генеральной Ассамблее ООН, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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