Зеленский: Точку в конфликте с Россией нужно поставить в 2024 году

Точку в конфликте Украины и России следует поставить в 2024 году. Как пишет «Интерфакс-Украина», об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.

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На совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен он указал, что для этого необходимо «максимально усилить Украину, чтобы уже в этом году организовать второй «саммит мира».

«Саммит, который сможет поставить в этом конфликте именно такую точку, которая никогда не станет тремя точками», — подчеркнул Зеленский.

Он также добавил, что его «формула мира» - это единственный реальный формат завершения конфликта.

Ранее Зеленский заявил о завершении подготовки мирного плана страны, отметив, что все ключевые моменты и детали были согласованы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram-канал Зеленского
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