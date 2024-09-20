Зеленский: Точку в конфликте с Россией нужно поставить в 2024 году

На совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен он указал, что для этого необходимо «максимально усилить Украину, чтобы уже в этом году организовать второй «саммит мира».

«Саммит, который сможет поставить в этом конфликте именно такую точку, которая никогда не станет тремя точками», — подчеркнул Зеленский.

Он также добавил, что его «формула мира» - это единственный реальный формат завершения конфликта.

Ранее Зеленский заявил о завершении подготовки мирного плана страны, отметив, что все ключевые моменты и детали были согласованы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

