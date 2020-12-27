Песков: На Украине может быть «враг вакцинации» по личным соображениям

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков предположил, что на Украине может быть кто-то, кто «действительно является врагом вакцинации, исходя из личных соображений». Свои мысли Песков изложил в программе «Москва. Кремль Путин» на телеканале «Россия 1».

Зеленский признал невозможность объяснений отказа от российской вакцины от коронавируса

При этом пресс-секретарь главы России отметил, что на Украине «огромное количество людей, которые хотят спасти свою жизнь, которые хотят спасти здоровье своих родных и близких». Такую цитату приводил Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

Напомним, на Украине на фоне роста заболеваемости объявили о локдауне с 8 по 24 января. Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник заявил, что Украина должна готовиться к массовой вакцинации от коронавируса, но своей вакцины у Украины нет, её придется закупать на Западе. В октябре Зеленский называл российскую вакцину непроверенной и обещал закупать «настоящую» вакцину в Евросоюзе.

Тем временем, на Украине всё же готовы производить российскую вакцину. Как передаёт РИА Новости со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), харьковское предприятие «Биолек» произвело тестовые разливы вакцины «Спутник V», и россияне намерены подать заявку украинском регулятору заявку на ввоз сырья для производства препарата.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ВакцинацияВакцинаКоронавирусУкраина
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