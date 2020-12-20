Зеленский признал невозможность объяснений отказа от российской вакцины от коронавируса

«Невозможно объяснить украинскому обществу, почему не следует брать вакцины у России, когда Америка и Европа их не дают», — пояснил Зеленский.

Президент Украины также высказал неудовольствие указом американского коллеги Дональда Трампа, в соответствии с которым США отказывается от поставок вакцины от COVID-19 в другие страны, пока не обеспечит препаратом всех граждан Соединенных Штатов, отмечает Газета.ru

Напомним, на Украине на фоне роста заболеваемости объявили о локдауне с 8 по 24 января. Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник заявил, что Украина должна готовиться к массовой вакцинации от коронавируса, но своей вакцины у Украины нет, её придется закупать на Западе. В октябре Зеленский называл российскую вакцину непроверенной и обещал закупать «настоящую» вакцину в Евросоюзе.

Тем временем, на Украине всё же готовы производить российскую вакцину. Как передаёт РИА Новости со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), харьковское предприятие «Биолек» произвело тестовые разливы вакцины «Спутник V», и россияне намерены подать заявку украинском регулятору заявку на ввоз сырья для производства препарата.

