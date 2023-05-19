«Будет выжжена дотла»: В США заявили, что Украина не продержится дольше лета
На Западе все чаще обсуждают вариант перемирия и переговоров. По данным СМИ, Киеву хватит выделенной помощи на пять месяцев, будущие поставки под вопросом.
Киеву необходимо сесть за стол переговоров до июля, дольше Украина не сможет продержаться, заявил бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер YouTube-каналу Judging Freedom.
«Я считаю, что военные действия не продлятся дольше лета. ВСУ этого не выдержат», - высказался он.
Он объяснил свою позицию тем, что у Украины закончатся снаряды для отражения ударов российских ракет, Киев ежедневно тратит «огромное количество» боеприпасов.
Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в интервью телеканалу ITV предсказал стране ужасное лето на фоне предстоящего контрнаступления.
«Я знаю, что это может быть очень ужасное лето и цена ужасна. Мы понимаем, что будет чрезвычайно тяжело сражаться со страной, которая в 16 раз больше нас», — сказал он.
Днем ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что предварительно утвержденных западных пакетов помощи достаточно, чтобы обеспечивать Киев всем необходимым в течение пяти месяцев. По данным издания, союзники Украины считают, что западная поддержка Киева существенно ослабнет в 2024 году, когда в США состоятся президентские выборы.
Несколько дней назад секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что украинские власти хотят закончить конфликт к зиме текущего года.
При это он подчеркнул, что общий план Киева заключается в возвращении Украины к границам 1991 года. По его словам, для достижения этой цели Киев не будет ограничиваться временем, а будет «сражаться сколько потребуется».
Запад вслед за риторикой Киева также продолжает уверять, что будет помогать Киеву столько, сколько потребуется. На деле же партнеры Зеленского начинают сомневаться и тайно обсуждают возможное перемирие.
17 мая американский журналист Сеймур Херш заявил, что группа стран во главе с Польшей втайне призывает президента Украины Владимира Зеленского завершить конфликт. Херш отмечает, что Зеленский начинает терять поддержку стран-соседей.
Польский политолог Якуб Корейба в беседе с НСН поспешил опровергнуть эти данные, заявив, что в Польше не принуждают Киев к перемирию с Россией, а считают нынешнюю ситуацию шансом «вернуть Украину в Европу».
«Настроения на принуждение к миру нет, есть настроение на победу. А победа – это полное восстановление территориальной целостности Украины, вступление Украины в Евросоюз и НАТО в среднесрочной перспективе, а в долгосрочной перспективе полная изоляция России, исключение ее из европейской политики – в политическом, экономическом, культурном планах. Это позиция Польши. Я вижу позицию президента, министров, никто не думает про компромисс, когда Украина с каждым днем становится сильнее. Такого шанса изменить отношения региона с Россией не было за последние 300 лет. Это самый большой шанс изменить геополитику Восточной Европы, вернуть Украину в Европу»», - заявил Корейба.
С другой стороны, первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с НСН подтвердил информацию западных СМИ о том, что союзники Украины практически исчерпали запасы выделяемых ресурсов.
Запасы ресурсов коллективного Запада, выделяемые Киеву, иссякают, но США намерены «давить» на партнеров с целью вымотать Россию и принудить ее выполнять свои условия, уверен он.
«Западные страны пытаются что-то декларировать о перемирии на условиях Киева, что продолжает составлять угрозу безопасности нашей страны. Поэтому говорить о перемирии надо очень аккуратно. Финансовая поддержка конфликта продолжается, именно конфликта, а не Украины. На Украину коллективному Западу полностью плевать. Им нужно продолжение этого конфликта, чтобы выматывать Россию и пытаться заставить ее выполнять их условия», - объяснил Чепа.
По его словам, союзников Киева одолевают сомнения о целесообразности дальнейшей поддержки Украины.
«На сегодняшний день, там ситуация совсем непростая, как экономическая, так и военная. Иссякают запасы коллективного Запада. Несмотря на повышение эффективности поставляемого на Украину оружия, к военным результатам это не приводит, а проблемы для стран составляет. Поэтому все больше голосов и сомнений в эффективности мы слышим и видим, но давление со стороны США продолжается», - заключил он.
Российские силы в преддверии контрнаступления ВСУ создают Владимиру Зеленскому дополнительные проблемы со снабжением, уничтожая целые склады боеприпасов.
Накануне в Одесской области промышленный объект был поражен ракетным ударом. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны». Авторы отмечают, что в промзонах ВСУ часто прячут военную технику и боеприпасы. 16 мая ВС РФ также нанесли с помощью высокоточного оружия массированный удар по военным объектам в Киеве.
Позже Минобороны РФ сообщило, что российские силы нанесли групповые удары по крупным складам иностранного оружия и техники. Уточняется, что в результате ударов были уничтожены значительные запасы вооружения и боеприпасов ВСУ, также пресечено выдвижение резервов в районы боевых действий.
На фоне успешных атак российской армии председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в беседе с НСН предупредил, что российские силы должны уничтожить колоссальное количество военных объектов ВСУ, чтобы сорвать контрнаступление ВСУ.
«Мы можем лишить ВСУ боеприпасов, снабжения, нарушить сильно логистику. Это должно быть реализовано. Военные действия – это всегда про своевременные поставки, ритмичность поставок. Очень важно, чтобы не было разрывов в поступлении боеприпасов, техники, живой силы. Это битва ресурсов. Если со снабжением передовой у режима Зеленского будут проблемы, то мы достаточно быстро увидим успехи наших ребят на линии боевого соприкосновения», - отметил он.
Собеседник НСН сообщил, что география нанесения ударов вышла за пределы линии боевого соприкосновения.
«Сейчас с момента определения цели до удара время резко сократилось. При обнаружении объекта, где хранятся боеприпасы или расположена живая сила противника, туда прилетает достаточно быстро. География увеличилась, это не только вдоль линии боевого соприкосновения. Неприкосновенность мест уже отсутствует», - сказал Рогов.
В апреле издание The Asahi Shimbun писало, что шансы Украины на победу в противостоянии с Россией крайне низки, и долго она не протянет.
«Перед Зеленским стоит проблема: защищать ли свою территорию, даже если страна будет выжжена дотла?» — заключает издание.
В статье отмечается, что украинская экономика разрушена боями, а ВВП сократился вдвое. При этом у России, несмотря на западные санкции, остается много лазеек, а ее ВВП постепенно восстанавливается.
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