Несколько дней назад секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что украинские власти хотят закончить конфликт к зиме текущего года.

При это он подчеркнул, что общий план Киева заключается в возвращении Украины к границам 1991 года. По его словам, для достижения этой цели Киев не будет ограничиваться временем, а будет «сражаться сколько потребуется».

Запад вслед за риторикой Киева также продолжает уверять, что будет помогать Киеву столько, сколько потребуется. На деле же партнеры Зеленского начинают сомневаться и тайно обсуждают возможное перемирие.

17 мая американский журналист Сеймур Херш заявил, что группа стран во главе с Польшей втайне призывает президента Украины Владимира Зеленского завершить конфликт. Херш отмечает, что Зеленский начинает терять поддержку стран-соседей.

Польский политолог Якуб Корейба в беседе с НСН поспешил опровергнуть эти данные, заявив, что в Польше не принуждают Киев к перемирию с Россией, а считают нынешнюю ситуацию шансом «вернуть Украину в Европу».

«Настроения на принуждение к миру нет, есть настроение на победу. А победа – это полное восстановление территориальной целостности Украины, вступление Украины в Евросоюз и НАТО в среднесрочной перспективе, а в долгосрочной перспективе полная изоляция России, исключение ее из европейской политики – в политическом, экономическом, культурном планах. Это позиция Польши. Я вижу позицию президента, министров, никто не думает про компромисс, когда Украина с каждым днем становится сильнее. Такого шанса изменить отношения региона с Россией не было за последние 300 лет. Это самый большой шанс изменить геополитику Восточной Европы, вернуть Украину в Европу»», - заявил Корейба.