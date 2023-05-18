«Иссякают запасы»: Депутат Чепа призвал не верить намекам Запада на перемирие

Запасы ресурсов коллективного Запада, выделяемые Киеву, иссякают, но США намерены «давить» на партнеров с целью вымотать Россию и принудить ее выполнять свои условия, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с НСН.

Предварительно утвержденных западных пакетов помощи достаточно, чтобы обеспечивать Киев всем необходимым в течение пяти месяцев, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники. По данным издания, союзники Украины считают, что западная поддержка Киева существенно ослабнет в 2024 году, когда в США состоятся президентские выборы.