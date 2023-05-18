«Иссякают запасы»: Депутат Чепа призвал не верить намекам Запада на перемирие
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам заявил НСН, что США хотят вымотать Россию и принудить ее выполнять свои условия.
Запасы ресурсов коллективного Запада, выделяемые Киеву, иссякают, но США намерены «давить» на партнеров с целью вымотать Россию и принудить ее выполнять свои условия, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с НСН.
Предварительно утвержденных западных пакетов помощи достаточно, чтобы обеспечивать Киев всем необходимым в течение пяти месяцев, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники. По данным издания, союзники Украины считают, что западная поддержка Киева существенно ослабнет в 2024 году, когда в США состоятся президентские выборы.
«Западные страны пытаются что-то декларировать о перемирии на условиях Киева, что продолжает составлять угрозу безопасности нашей страны. Поэтому говорить о перемирии надо очень аккуратно. Финансовая поддержка конфликта продолжается, именно конфликта, а не Украины. На Украину коллективному Западу полностью плевать. Им нужно продолжение этого конфликта, чтобы выматывать Россию и пытаться заставить ее выполнять их условия», - объяснил Чепа.
Он отметил, что ресурсы коллективного Запада действительно подходят к концу, а союзников Киева одолевают сомнения о целесообразности поддержки Украины.
«На сегодняшний день, там ситуация совсем непростая, как экономическая, так и военная. Иссякают запасы коллективного Запада. Несмотря на повышение эффективности поставляемого на Украину оружия, к военным результатам это не приводит, а проблемы для стран составляет. Поэтому все больше голосов и сомнений в эффективности мы слышим и видим, но давление со стороны США продолжается», - заключил он.
Американский журналист Сеймур Херш ранее заявил, что группа стран во главе с Польшей втайне призывает президента Украины Владимира Зеленского завершить конфликт. На этом фоне польский политолог Якуб Корейба заявил «Радиоточке НСН», что в Польше не принуждают Киев к перемирию с Россией, а считают нынешнюю ситуацию шансом «вернуть Украину в Европу».
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