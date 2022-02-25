Минобороны России объявило о блокировке Киева с западной стороны

В сообщении ведомства указано, что подразделения ВС РФ «продолжают выполнять задачи» в районе Киева, а также других украинских городов.

Согласно данным российской разведки, на площади Шевченко в центре украинской столицы развернуты установки реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» для нанесения ударов по аэродрому Гостомель.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров объявил, что отправит в самые горячие точки Украины своих бойцов. Он заявил об этом после пятничной молитвы на центральной площади Грозного, где собрались тысячи росгвардейцев республики.

