Минобороны России объявило о блокировке Киева с западной стороны

Основные силы Воздушно-десантных войск (ВДВ) России соединились с подразделениями десанта в районе поселка Гостомель, тем самым заблокировав Киев с западной стороны. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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В сообщении ведомства указано, что подразделения ВС РФ «продолжают выполнять задачи» в районе Киева, а также других украинских городов.

Согласно данным российской разведки, на площади Шевченко в центре украинской столицы развернуты установки реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» для нанесения ударов по аэродрому Гостомель.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров объявил, что отправит в самые горячие точки Украины своих бойцов. Он заявил об этом после пятничной молитвы на центральной площади Грозного, где собрались тысячи росгвардейцев республики.

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ФОТО: РИА Новости
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