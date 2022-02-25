«Сложите оружие». Лавров назвал условие для переговоров с Украиной
25 февраля 202213:45
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва готова к переговорам с Киевом «в любой момент», сообщает РИА Новости.
По его словам, сесть с украинскими властями за стол переговоров станет возможным «как только ВСУ сложат оружие»
«Никто их не собирается угнетать, пусть возвращаются в семьи», — добавил Лавров.
Ранее Лавров заявил, что спецоперация на Украине проводится с целью освободить украинцев «от гнета» и дать им самим выбрать свое будущее.
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25 февраля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru