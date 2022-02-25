«Сложите оружие». Лавров назвал условие для переговоров с Украиной

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва готова к переговорам с Киевом «в любой момент», сообщает РИА Новости.

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По его словам, сесть с украинскими властями за стол переговоров станет возможным «как только ВСУ сложат оружие»

«Никто их не собирается угнетать, пусть возвращаются в семьи», — добавил Лавров.

Ранее Лавров заявил, что спецоперация на Украине проводится с целью освободить украинцев «от гнета» и дать им самим выбрать свое будущее.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:ПереговорыУкраинаРоссияСергей Лавров
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