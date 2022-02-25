«Самые горячие точки»: Кадыров отправляет войска на Украину

Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил, что отправит в самые горячие точки Украины своих бойцов. Он заявил об этом после пятничной молитвы на центральной площади Грозного, где собрались тысячи росгвардейцев республики.

«Заявляю официально, что самые горячие точки в Украине будут занимать именно чеченские бойцы…. Если вы действительно хотите встретиться с нами, то приглашаем с удовольствием встретить нас там. Мы должны быть готовы на всё, чтобы обеспечить безопасность чеченского народа», - заявил Кадыров во время своего выступления перед бойцами.