«Самые горячие точки»: Кадыров отправляет войска на Украину

Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил, что отправит в самые горячие точки Украины своих бойцов. Он заявил об этом после пятничной молитвы на центральной площади Грозного, где собрались тысячи росгвардейцев республики.

«Заявляю официально, что самые горячие точки в Украине будут занимать именно чеченские бойцы…. Если вы действительно хотите встретиться с нами, то приглашаем с удовольствием встретить нас там. Мы должны быть готовы на всё, чтобы обеспечить безопасность чеченского народа», - заявил Кадыров во время своего выступления перед бойцами.

Кадыров высказался за признание независимости ДНР и ЛНР

Как сообщает «Чечня сегодня», на площади в Грозном собрались 12 тысяч военных.

Ранее глава Чечни выразил готовность выполнить любое поручение президента РФ Владимира Путина. Он также поддержал решение о проведении специальной военной операции на Украине.

«Целиком и полностью поддерживаю слова нашего национального лидера», - сказал Кадыров.

Утром 24 февраля президент Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Глава государства отметил, что в планы России не входит оккупация Украины, однако Москва будет стремиться к ее демилитаризации.


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ФОТО: РИА Новости / Саид Царнаев
ТЕГИ:ЧечняРамзан Кадыров
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