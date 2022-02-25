«Самые горячие точки»: Кадыров отправляет войска на Украину
Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил, что отправит в самые горячие точки Украины своих бойцов. Он заявил об этом после пятничной молитвы на центральной площади Грозного, где собрались тысячи росгвардейцев республики.
«Заявляю официально, что самые горячие точки в Украине будут занимать именно чеченские бойцы…. Если вы действительно хотите встретиться с нами, то приглашаем с удовольствием встретить нас там. Мы должны быть готовы на всё, чтобы обеспечить безопасность чеченского народа», - заявил Кадыров во время своего выступления перед бойцами.
Как сообщает «Чечня сегодня», на площади в Грозном собрались 12 тысяч военных.
Ранее глава Чечни выразил готовность выполнить любое поручение президента РФ Владимира Путина. Он также поддержал решение о проведении специальной военной операции на Украине.
«Целиком и полностью поддерживаю слова нашего национального лидера», - сказал Кадыров.
Утром 24 февраля президент Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Глава государства отметил, что в планы России не входит оккупация Украины, однако Москва будет стремиться к ее демилитаризации.
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