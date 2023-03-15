Пентагон анонсировал передачу Киеву более 150 танков Leopard девятью странами

Министр обороны США Ллойд Остин объявил о готовности девяти стран Запада передать Украине в общей сложности свыше 150 танков Leopard германского производства. Он отметил, что коалиция государств, жертвующих безвозмездно эти боевые машины Киеву увеличивается.

Это Остин отметил, выступая на встрече контактной группы западных стран по оказанию военной помощи Украине в формате Рамштайн. Совещание проходит в онлайн-формате.

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Как подчеркнул шеф Пентагона, продолжает также увеличиваться число стран, которые передают Украине средства противовоздушной обороны. В первых рядах он перечислил США, Германию и Нидерланды.

Как отмечает НСН, на этой неделе объявлено, что Украина вместе с одной из стран- участниц НАТО начала выпуск снарядов для танковой пушки калибра 125 мм.

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:ПентагонУкраинаТанки
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