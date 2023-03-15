Пентагон анонсировал передачу Киеву более 150 танков Leopard девятью странами
Министр обороны США Ллойд Остин объявил о готовности девяти стран Запада передать Украине в общей сложности свыше 150 танков Leopard германского производства. Он отметил, что коалиция государств, жертвующих безвозмездно эти боевые машины Киеву увеличивается.
Это Остин отметил, выступая на встрече контактной группы западных стран по оказанию военной помощи Украине в формате Рамштайн. Совещание проходит в онлайн-формате.
Как подчеркнул шеф Пентагона, продолжает также увеличиваться число стран, которые передают Украине средства противовоздушной обороны. В первых рядах он перечислил США, Германию и Нидерланды.
Как отмечает НСН, на этой неделе объявлено, что Украина вместе с одной из стран- участниц НАТО начала выпуск снарядов для танковой пушки калибра 125 мм.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,5 млн+12 046 / сут.
Умерли
397 тыс.+32 / сут.
Выздоровели
21,8 млн+14 089 / сут.
- «Новые люди» предложили ввести ежегодную оценку работы чиновников
- Истощенные дети в Екатеринбурге найдены возле тел мертвых родителей
- Артемий Лебедев назвал Google «вонючей помойкой ЦРУ»
- Германия попросила Россию увеличить срок зерновой сделки
- «По фактической инфляции»: Мишустин гарантировал индексацию маткапитала
- Комитет парламента Литвы одобрил запрет на приобретение недвижимости гражданами РФ
- Пожары угрожают Астраханскому заповеднику международного значения
- Министра сельского хозяйства Карелии задержали по делу о взятке
- «Такого у нас нет»: Пригожин опроверг задержание в Подмосковье бойца ЧВК «Вагнер»
- Пентагон анонсировал передачу Киеву более 150 танков Leopard девятью странами
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru