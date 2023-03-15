Пентагон анонсировал передачу Киеву более 150 танков Leopard девятью странами

Как подчеркнул шеф Пентагона, продолжает также увеличиваться число стран, которые передают Украине средства противовоздушной обороны. В первых рядах он перечислил США, Германию и Нидерланды.

Как отмечает НСН, на этой неделе объявлено, что Украина вместе с одной из стран- участниц НАТО начала выпуск снарядов для танковой пушки калибра 125 мм.

