Украина приступила к производству снарядов для танков совместно с государством НАТО

Украина вместе с неназванной страной НАТО приступила к изготовлению снарядов для танковой пушки калибра 125 мм. Об этом сообщил один из украинских Telegram-каналов со ссылкой на данные «Укроборонпрома».

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Отмечается, что украинские технологи, конструкторы, литейщики, токари и другие специалисты трудятся на производстве, находящемся за границей из соображений безопасности.

«Укроборонпром» также подчеркнул, что первая партия боеприпасов для Т-64, Т-72 и Т-80 уже отправлена ВСУ.

Ранее сообщалось, что у Евросоюза возникли трудности с дальнейшими поставками украинской армии боеприпасов.

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Фото: stat.mil.ru
ТЕГИ:ПроизводствоНАТОУкраинаТанки
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