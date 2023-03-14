Украина приступила к производству снарядов для танков совместно с государством НАТО

Отмечается, что украинские технологи, конструкторы, литейщики, токари и другие специалисты трудятся на производстве, находящемся за границей из соображений безопасности.

«Укроборонпром» также подчеркнул, что первая партия боеприпасов для Т-64, Т-72 и Т-80 уже отправлена ВСУ.

Ранее сообщалось, что у Евросоюза возникли трудности с дальнейшими поставками украинской армии боеприпасов.

