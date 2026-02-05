По его словам, это как «кадровые так и мобилизованные». При этом глава государства признал, что большое количество людей числятся пропавшими без вести.

Призыв президента Украины Владимира Зеленского убивать по 50 тысяч русских является свидетельством его неадекватности, заявил ранее глава МИД России Сергей Лавров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

