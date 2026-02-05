Зеленский: Украина потеряла убитыми 55 тысяч солдат
5 февраля 202606:33
Президент Украины Владимир Зеленский заявил телеканалу France 2, что Киев с 2022 года потерял убитыми 55 тыс. человек.
По его словам, это как «кадровые так и мобилизованные». При этом глава государства признал, что большое количество людей числятся пропавшими без вести.
Призыв президента Украины Владимира Зеленского убивать по 50 тысяч русских является свидетельством его неадекватности, заявил ранее глава МИД России Сергей Лавров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
