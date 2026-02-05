Пенсии работающих россиян выросли меньше инфляции

Хотя выплаты за год выросли на 15%, а с 2016 года — на 78%, этого оказалось недостаточно для компенсации роста цен. Официальная инфляция за тот же период обогнала прибавку на 5 п.п.

По словам экспертов, пожилые люди чувствуют инфляцию острее: в декабре прошлого года субъективный рост цен для них составлял около 12%, что более чем вдвое превышало официальный показатель. Таким образом, даже с учетом возобновления индексации реальная покупательная способность пенсий продолжает снижаться.

Ранее россиянам рассказали, как сформировать капитал для комфортной пенсии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

