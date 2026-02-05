СМИ: Советник Макрона прибыл в Москву для встречи с Ушаковым

3 февраля в Москву прибыл советник по вопросам внешней политики президента Франции Эммануэля Макрона Эммануэль Бонн, сообщает L'Express.

По данным французского журнала, политик совершил тайный визит в столицу России для встречи с помощником президента РФ Юрием Ушаковым.

Целью визита было установление диалога между сторонами. В Елисейском дворце не стали ни подтверждать, ни опровергать информацию о поездке, пишет Reuters.

Ранее Макрон рассказал о подготовке возможных контактов с Путиным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
ТЕГИ:Юрий УшаковРоссияЭммануэль МакронФранция

