СМИ: Советник Макрона прибыл в Москву для встречи с Ушаковым
5 февраля 202604:31
3 февраля в Москву прибыл советник по вопросам внешней политики президента Франции Эммануэля Макрона Эммануэль Бонн, сообщает L'Express.
По данным французского журнала, политик совершил тайный визит в столицу России для встречи с помощником президента РФ Юрием Ушаковым.
Целью визита было установление диалога между сторонами. В Елисейском дворце не стали ни подтверждать, ни опровергать информацию о поездке, пишет Reuters.
Ранее Макрон рассказал о подготовке возможных контактов с Путиным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
