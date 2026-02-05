СМИ: РФ пообещала поддержать Китай в санкционной борьбе с США

В ответ на угрозы американской администрации в адрес Китая из-за закупок российской нефти Москва отправила в Пекин секретаря Совбеза Сергея Шойгу, сообщает 360kuai.

По данным издания, его визит был расценен как политический сигнал о поддержке Москвой Пекина. В ходе переговоров он заверил китайскую сторону в поддержке позиции по вопросу Тайваня и осудил действия третьих стран, дестабилизирующих обстановку в регионе.

В статье отмечается, что РФ будет поддерживать КНР в ключевых вопросах безопасности.

Находясь в Пекине Шойгу заявил, что президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин ведут активный и регулярный диалог, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

