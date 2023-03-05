Без шансов устоять. Шольцу придется вооружать Украину

Германия под давлением США станет причиной эскалации конфликта на Украине из-за поставок Киеву оружия.

Германии собираются отвести ключевую роль в конфликте на Украине. Об этом могли идти переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем во время его визита в Вашингтон. Если представитель Германии рискнет «соскочить», ему найдут замену, предположил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов в своем Telegram-канале.

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Накануне поездки, 2 марта, канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая в бундестаге, заявил, что Германия и США при согласовании своих решений по Украине следят за тем, чтобы НАТО не становилась стороной конфликта. Он отметил, что Берлин и Вашингтон сходятся во мнении, что альянс не должен становиться участником конфликта на Украине.

Однако, бывший советник правительства ФРГ Александр Рар заявил НСН, что у Шольца нет шансов противостоять давлению США и европейских партнеров.

«Канцлера Германии Олафа Шольца, конечно, дожмут и США, и восточноевропейские страны, и немецкие СМИ, и коалиционеры в правительстве ФРГ. У Шольца нет шансов противостоять такому давлению. Это (поставки вооружений – прим. НСН) приведет к дальнейшей эскалации боевых действий. Ситуация может накалиться до предела», — сказал Рар.

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Поставляемое Киеву оружие может не дойти до востока Украины из-за уничтоженной инфраструктуры страны, это один из вопросов, который никто не обсуждает, заявил Александр Рар.

«Сейчас с Запада на Украину будет поступать очень серьезное оружие. В связи с этим у меня к западным странам есть несколько вопросов. Первый — дойдет ли оно до востока Украины через разрушенную украинскую инфраструктуру? Второй — как будет проходить неминуемое сражение с российской техникой, которая там также появится в значительных масштабах? Третий — как Запад отреагирует на то, что его военная техника будет массово разрушаться на фронте? Она ведь производилась для оборонительных целей, никто не рассчитывал, что с ее помощью придется воевать. Этим вопросом никто не задается», — посетовал НСН Рар.

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Признание властей ФРГ о том, что Киев получит меньше танков, чем обещано, указывает на провал в поддержке Украины, сообщает Bloomberg.

Ранее Берлин сообщил, что Киев получит танки Leopard 2 в марте. Также Германия передаст Украине боевую машину пехоты Marder.

Кроме того, Берлин не обсуждает возможную отправку Украине боевых самолетов, сообщила телеканалу ARD министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

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«Мы не ведем дебаты на этот счет», — сказала глава внешнеполитического ведомства.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал троллингом украинского режима новость о намерении построить на Украине завод по производству танков оборонным концерном Германии Rheinmetall, о котором стало известно 4 марта. Он пообещал, что Россия встретит строительство немецкого танкового завода на Украине салютом из крылатых ракет «Калибр».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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