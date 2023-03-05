Без шансов устоять. Шольцу придется вооружать Украину
Германия под давлением США станет причиной эскалации конфликта на Украине из-за поставок Киеву оружия.
Германии собираются отвести ключевую роль в конфликте на Украине. Об этом могли идти переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем во время его визита в Вашингтон. Если представитель Германии рискнет «соскочить», ему найдут замену, предположил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов в своем Telegram-канале.
Накануне поездки, 2 марта, канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая в бундестаге, заявил, что Германия и США при согласовании своих решений по Украине следят за тем, чтобы НАТО не становилась стороной конфликта. Он отметил, что Берлин и Вашингтон сходятся во мнении, что альянс не должен становиться участником конфликта на Украине.
Однако, бывший советник правительства ФРГ Александр Рар заявил НСН, что у Шольца нет шансов противостоять давлению США и европейских партнеров.
«Канцлера Германии Олафа Шольца, конечно, дожмут и США, и восточноевропейские страны, и немецкие СМИ, и коалиционеры в правительстве ФРГ. У Шольца нет шансов противостоять такому давлению. Это (поставки вооружений – прим. НСН) приведет к дальнейшей эскалации боевых действий. Ситуация может накалиться до предела», — сказал Рар.
Поставляемое Киеву оружие может не дойти до востока Украины из-за уничтоженной инфраструктуры страны, это один из вопросов, который никто не обсуждает, заявил Александр Рар.
«Сейчас с Запада на Украину будет поступать очень серьезное оружие. В связи с этим у меня к западным странам есть несколько вопросов. Первый — дойдет ли оно до востока Украины через разрушенную украинскую инфраструктуру? Второй — как будет проходить неминуемое сражение с российской техникой, которая там также появится в значительных масштабах? Третий — как Запад отреагирует на то, что его военная техника будет массово разрушаться на фронте? Она ведь производилась для оборонительных целей, никто не рассчитывал, что с ее помощью придется воевать. Этим вопросом никто не задается», — посетовал НСН Рар.
Признание властей ФРГ о том, что Киев получит меньше танков, чем обещано, указывает на провал в поддержке Украины, сообщает Bloomberg.
Ранее Берлин сообщил, что Киев получит танки Leopard 2 в марте. Также Германия передаст Украине боевую машину пехоты Marder.
Кроме того, Берлин не обсуждает возможную отправку Украине боевых самолетов, сообщила телеканалу ARD министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.
«Мы не ведем дебаты на этот счет», — сказала глава внешнеполитического ведомства.
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал троллингом украинского режима новость о намерении построить на Украине завод по производству танков оборонным концерном Германии Rheinmetall, о котором стало известно 4 марта. Он пообещал, что Россия встретит строительство немецкого танкового завода на Украине салютом из крылатых ракет «Калибр».
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