Клиенты авиакомпаний получили шанс на полную компенсацию при овербукинге

Пассажирам российских авиакомпаний могут компенсировать полную стоимость авиабилета в случаях овербукинга, сообщают «Известия» со ссылкой на предложение Генпрокуратуры, которая обратилась в Минтранс РФ после рассмотрения многочисленных жалоб граждан на отказ в вылете в 2025 году.

Из документа следует, что в прошлом году в отношении S7, «НордСтар», «Северный ветер» и других перевозчиков Западно-Сибирская транспортная прокуратура завела более 30 административных дел, и назначила штрафы на сумму более 900 тыс. рублей. Например, в августе десяти пассажирам рейса «Сочи – Новосибирск» авиакомпании S7 отказано в воздушной перевозке из-за ненадлежащего бронирования провозных емкостей воздушных судов.

По словам экспертов, перевозчики целенаправленно продают на рейсы большее число билетов, чем доступно мест на борту, чтобы максимизировать выручку с каждого рейса. Генпрокуратура считает, что необходимо дополнительное правовое регулирование. В случае отказа в предоставлении места из-за сверхбронирования перевозчик будет обязан в течение 10 дней выплатить пассажиру штраф в размере стоимости билета.

Ранее стало известно, что фиксированные компенсации от 25 до 100% от стоимости авиабилета за пересадку на другие рейсы в случае овербукинга могут сделать обязательными, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Юрий Смитюк
