Клиенты авиакомпаний получили шанс на полную компенсацию при овербукинге
Пассажирам российских авиакомпаний могут компенсировать полную стоимость авиабилета в случаях овербукинга, сообщают «Известия» со ссылкой на предложение Генпрокуратуры, которая обратилась в Минтранс РФ после рассмотрения многочисленных жалоб граждан на отказ в вылете в 2025 году.
Из документа следует, что в прошлом году в отношении S7, «НордСтар», «Северный ветер» и других перевозчиков Западно-Сибирская транспортная прокуратура завела более 30 административных дел, и назначила штрафы на сумму более 900 тыс. рублей. Например, в августе десяти пассажирам рейса «Сочи – Новосибирск» авиакомпании S7 отказано в воздушной перевозке из-за ненадлежащего бронирования провозных емкостей воздушных судов.
По словам экспертов, перевозчики целенаправленно продают на рейсы большее число билетов, чем доступно мест на борту, чтобы максимизировать выручку с каждого рейса. Генпрокуратура считает, что необходимо дополнительное правовое регулирование. В случае отказа в предоставлении места из-за сверхбронирования перевозчик будет обязан в течение 10 дней выплатить пассажиру штраф в размере стоимости билета.
Ранее стало известно, что фиксированные компенсации от 25 до 100% от стоимости авиабилета за пересадку на другие рейсы в случае овербукинга могут сделать обязательными, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Клиенты авиакомпаний получили шанс на полную компенсацию при овербукинге
- Пенсии работающих россиян выросли меньше инфляции
- Юрист объяснил, почему публикация записи разговора с мошенниками выгодна Долиной
- Профессор предупредила о рисках при покупке автомобилей за границей
- Короткие видео вызвали «эмоциональные качели» у пользователей соцсетей
- Дальность полета дронов ВСУ выросла благодаря новому режиму работы двигателя
- ИИ и высокоточные технологии стали ключевым инструментом в лечении рака
- Катя Лель заявила, что на фото под Петербургом запечатлено НЛО
- Лидер группы «СерьГа» назвал веру основой силы духа и мужественности
- Roblox и Новый год: Какие сюрпризы готовит новая GTA VI
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru